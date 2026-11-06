علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهلت ثبت‌نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ از یکشنبه سوم آبان آغاز شده است و پس از تمدید ساعت ۲۴ امروز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ پایان می‌پذیرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت و تاکنون بیش از ۱۴۵ هزار نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.

وی گفت: دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است. همچنین دو سری اصلاحات برای دفترچه راهنمای ثبت نام منتشر شده که داوطلبان برای ثبت نام باید به آن دو اصلاحیه توجه کنند.

کریمیان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مهلت ثبت نام در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ ساعت ۲۴ امروز جمعه ۱۵ آبان به پایان می رسد و این مهلت تمدید نمی‌شود، از داوطلبان خواسته می شود ثبت نام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D.) سال ۱۴۰۶ برای پذیرش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صبح روز جمعه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.