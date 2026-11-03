به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کرملین روز سه‌شنبه تأیید کرد که مذاکرات سه‌جانبه صلح میان روسیه، اوکراین و آمریکا از ۱۰ تا ۱۱ نوامبر در ابوظبی برگزار خواهد شد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور روسیه ریاست هیئت مذاکره‌کننده این کشور را بر عهده خواهد داشت.

مذاکره‌کنندگان آمریکایی در تلاش هستند به پیشرفتی در روند پایان دادن به جنگ اوکراین دست یابند؛ جنگی که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است.

آخرین دور مذاکرات صلح با میانجی‌گری آمریکا در ماه فوریه برگزار شد؛ پیش از آنکه آمریکا و رژیم صهیونیستی جنگ علیه ایران را آغاز کنند.

استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا روز دوشنبه گفته بود واشنگتن هفته آینده هیئت‌های روسیه و اوکراین را در ابوظبی گرد هم خواهد آورد تا درباره توافق‌های امنیتی پس از جنگ و کاهش تنش‌ها گفت‌وگو کنند.