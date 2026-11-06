به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «مارک روته»، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تأکید کرد که انتظار ندارد هیچ‌یک از طرفین جنگ روسیه و اوکراین بتوانند خود را پیروز این درگیری بدانند.

روته با اشاره به ضرورت پایان دادن به جنگ گفت: چنین جنگ‌هایی همواره با توافق صلح پایان می‌یابند و این توافق معمولاً مستلزم نوعی سازش میان طرفین است.

اظهارات دبیرکل ناتو در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک دولت دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین بار دیگر وارد مرحله تازه‌ای شده است.

در همین ارتباط، «جرد کوشنر» داماد و فرستاده ویژه دونالد ترامپ اعلام کرد که آمریکا در بروکسل مذاکراتی جدی و سازنده با اوکراین، ناتو و شرکای اروپایی خود برگزار کرده است.

وی گفت این مذاکرات بر دو محور اصلی شامل تضمین‌های امنیتی اوکراین و ایجاد ساختار امنیتی گسترده‌تر در اروپا متمرکز بوده است.

این مقام آمریکایی همچنین اعلام کرد که واشنگتن هفته آینده در ابوظبی میزبان مذاکرات سه‌جانبه با حضور آمریکا، اوکراین و روسیه خواهد بود.

دبیرکل ناتو در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد: اگرچه همه تهدیدهای ایران از بین نرفته، اما توانمندی‌های هسته‌ای این کشور به‌شدت تضعیف شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا نیز ساعاتی قبل درباره اوکراین مدعی شد که قرار است توافقی بزرگ که بیشتر از اوکراین را شامل خواهد شد، محقق شود.

وی افزود: حتی می توانم بگویم که ممکن است این توافق همه اروپا را درگیر کند و این یک توافق بزرگ و زیبا خواهد بود.