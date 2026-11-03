به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که بر سر اصول و مبانی شکل‌گیری نظم جهانی جدید، کشمکشی جدی در جریان است و اکثریت کشورهای جهان خواستار ایجاد الگوی تازه‌ای برای مناسبات بین‌المللی هستند.

لاوروف تأکید کرد روسیه از ایجاد نظامی عادلانه‌تر در روابط بین‌الملل بر پایه اصول چندقطبی‌گرایی حمایت می‌کند.

وی با اشاره به تحولات امنیتی اروپا گفت الگوی امنیتی اروپاـآتلانتیک شکست خورده و غرب نشان داده است که برای همکاری بر مبنای اصول عادلانه آمادگی ندارد.

وزیر امور خارجه روسیه افزود: جنگی که غرب با استفاده از اوکراین علیه روسیه به راه انداخته، به رویکرد اروپاـآتلانتیک به‌عنوان الگویی برای متحد کردن همه کشورها پایان داده است.

لاوروف وضعیت کنونی سازمان امنیت و همکاری اروپا را نیز بسیار نامطلوب توصیف کرد و گفت: منطق تقابل‌جویانه غرب به این وضعیت دامن زده است.

وی، بروکسل را به تلاش برای ایجاد ساختار امنیتی روس‌ستیز در اتحادیه اروپا متهم کرد و افزود: این اتحادیه به‌سرعت در حال تبدیل شدن به بلوکی تهاجمی با ماهیت نظامی و جهت‌گیری ضدروسی و ضدبلاروسی است.