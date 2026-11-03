به گزارش خبرنگار مهر، مجید یزدان‌دوست عضو هیئت علمی دانشگاه قم و متخصص مطالعات لرزه نگاری بعدازظهرسه شنبه در مراسم طراحی و ساخت میز لرزه‌ای با ظرفیت بارگذاری ۲۰ تنی در دانشگاه قم گفت: میز لرزه دانشگاه قم با هدف شبیه‌سازی زلزله و بررسی پاسخ سازه‌ها در برابر حرکات لرزه‌ای طراحی و ساخته شده است.

وی افزود: این دستگاه قابلیت اعمال انواع حرکات و طیف‌های لرزه‌ای به مدل‌های سازه‌ای با وزن حداکثر ۲۰ تن را دارد و امکان بررسی عملکرد آن‌ها را در شرایط مختلف فراهم می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم ادامه داد: نتایج آزمایش‌ها می‌تواند برای شناخت رفتار سازه‌ها، ارائه توصیه‌های فنی در زمینه بهسازی و ارتقای عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

یزدان‌دوست با اشاره به اهمیت تولید داده‌های متناسب با شرایط کشور اظهار کرد: بخشی از اطلاعات مورد استفاده در تدوین آیین‌نامه‌های طراحی لرزه‌ای، حاصل مطالعات و آزمایش‌های انجام‌شده روی سازه‌ها در کشورهای دیگر است و لازم است داده‌های بومی نیز در این حوزه تولید شود.

این دستگاه امکان آزمون سازه‌های ۲۰ تنی را فراهم می‌کند

وی گفت: ساخت میز لرزه حدود یک سال زمان برد و با اعتباری نزدیک به دو میلیارد تومان به پایان رسید. طراحی و ساخت دستگاه به‌طور کامل در دانشگاه قم و با اتکا به توان علمی و فنی این دانشگاه انجام شد.

یزدان‌دوست با اشاره به هزینه ساخت این تجهیز بیان کرد: هزینه اجرای پروژه حدود یک‌دهم قیمت پیشنهادی شرکت‌های دیگر برای ساخت تجهیزات مشابه بود. در این فرایند، شرکت‌های دانش‌بنیان مشارکت نداشتند، هرچند در کشور شرکت‌هایی با توان ساخت تجهیزات مشابه فعالیت می‌کنند.

وی درباره تأمین اعتبار پروژه گفت: در آغاز کار، معاونت پژوهشی وزارت علوم و دفتر امور پژوهشی این وزارتخانه حمایت اولیه را انجام دادند و اعتبار شروع پروژه در اختیار دانشگاه قرار گرفت. ادامه کار نیز با استفاده از اعتبارات دانشگاه قم پیش رفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به مشخصات میز لرزه گفت: این دستگاه دو در سه متر ابعاد دارد و از نظر ظرفیت بارگذاری، پس از میز لرزه دانشگاه صنعتی شریف در جایگاه دوم کشور قرار می‌گیرد.

آزمایشگاه برای پژوهشگران آماده استفاده است

یزدان‌دوست با بیان اینکه دانشگاه صنعتی شریف میز لرزه‌ای چهار در چهار متر با قابلیت اعمال حرکت در سه جهت دارد، افزود: دانشگاه تهران نیز از میز لرزه‌ای با ظرفیت تحمل بار حدود پنج تن برخوردار است.

وی اظهار کرد: آزمایشگاه مطالعات لرزه‌ای دانشگاه قم برای استفاده محققان، اعضای هیئت علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان آماده است و علاقه‌مندان می‌توانند برای انجام مطالعات و آزمایش‌های تخصصی از ظرفیت آن بهره بگیرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: علاوه بر میز لرزه ساخته‌شده، دو دستگاه دیگر نیز در این دانشگاه در حال طراحی و ساخت است که با تکمیل آن‌ها، ظرفیت آزمایشگاهی مجموعه در حوزه مطالعات لرزه‌ای افزایش می‌یابد.

یزدان‌دوست درباره شکل‌گیری ایده ساخت این میز لرزه گفت: در سال ۱۴۰۳ و در جریان بازدید مدیرکل دفتر امور پژوهشی وزارت علوم از دانشگاه قم، با توجه به فعالیت اعضای هیئت علمی در حوزه مطالعات لرزه‌ای، موضوع ایجاد آزمایشگاه لرزه‌ای در دانشگاه مطرح شد.

قم در محدوده خطر لرزه‌ای بالا قرار دارد

متخصص مطالعات لرزه‌ای با اشاره به وضعیت خطر زلزله در استان قم اظهار کرد: بر اساس نقشه پهنه‌بندی خطر لرزه‌ای کشور و آیین‌نامه ۲۸۰۰، استان قم مانند استان تهران در محدوده خطر لرزه‌ای بالا قرار دارد.

وی افزود: گسل‌های فعالی در استان قم وجود دارند و زلزله‌هایی مانند زلزله کهک نشان می‌دهند که این منطقه از نظر لرزه‌خیزی اهمیت زیادی دارد.

به گفته وی، احتمال وقوع زلزله‌های بزرگ در استان قم وجود دارد و به همین دلیل، توجه به مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و رعایت ضوابط طراحی لرزه‌ای در این استان ضروری است.

یزدان‌دوست تأکید کرد: داده‌های حاصل از میز لرزه دانشگاه قم تنها برای این استان کاربرد ندارند، بلکه می‌توانند در مطالعات لرزه‌ای و تدوین آیین‌نامه‌های مورد استفاده در سراسر کشور به کار گرفته شوند.