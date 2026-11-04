به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، دانش‌آموزان مازندران با حضور در برنامه‌های گرامیداشت این روز، بار دیگر بر اهمیت حفظ استقلال، استکبارستیزی، بصیرت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر تأکید می‌کنند.

در همین راستا، آیین نواختن زنگ استکبارستیزی صبح چهارشنبه در مدارس استان نواخته شد.

در این مراسم، دانش‌آموزان در کنار گرامیداشت روز دانش‌آموز، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌هایی همچون استقلال‌طلبی، ایثار و مقاومت تجدید پیمان می‌کنند.

سیزدهم آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران یادآور سه رویداد مهم تاریخی است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در جریان اعتراضات سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸. این مناسبت به همین دلیل به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز نام‌گذاری شده است.

استان مازندران با برخورداری از بیش از ۵۳۰ هزار دانش‌آموز، از استان‌های دارای جمعیت قابل توجه دانش‌آموزی کشور به شمار می‌رود. امسال نیز راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در ۶۵ نقطه استان با حضور دانش‌آموزان، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم در حال برگزاری است و شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای ضد استکباری، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید می‌کنند.