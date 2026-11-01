زنگ استکبارستیزی در مدارس قروه نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نواختن زنگ استکبارستیزی همزمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ظهر یکشنبه در مدرسه دخترانه ۱۳ آبان شهرستان قروه برگزار شد.

این آیین با هدف تبیین اهمیت ۱۳ آبان و یادآوری مفاهیم استکبارستیزی، مقاومت و ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر برگزار شد و دانش‌آموزان با گرامیداشت این روز، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

۱۳ آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده و یادآور رویدادهای تاریخی و مبارزات ملت ایران در مسیر استقلال و مقابله با سلطه‌گری است.