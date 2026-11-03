سرهنگ مسیب محمدجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه رهبر شهید و شهدای دانش آموز میناب با اشاره به اهمیت حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز ملی استکبار ستیزی اظهار کرد: سیزدهم آبان روز بازخوانی تاریخ مبارزه ملت ایران و تجدید عهد با آرمان‌های استقلال خواهی و استکبارستیزی است .

فرمانده سپاه آستانه اشرفیه با بیان اینکه ۱۳ آبان یادآور سه رویداد تاریخی است ، افزود:تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان و مردم در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، این روز را به نمادی از ایستادگی و مبارزه با استبداد و سلطه طلبی تبدیل کرده است.

وی با اشاره به شرایط ویژه امسال، گرامیداشت یاد و مقام رهبر شهید و شهدای دانش‌آموز میناب را از ویژگی‌های مراسم امسال برشمرد و گفت:یادآوری این ایثار ها، در کنار تجربه مردم از جنگ تحمیلی، اهمیت همبستگی و دفاع از میهن را برای نسل‌های امروز و آینده روشن‌تر می‌کند.

سرهنگ محمدجانی حضور در راهپیمایی سیزدهم آبان را فرصتی برای اعلام همبستگی ملی و تجدید پیمان با آرمان‌های کشور دانست و ادامه داد:شرکت مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، نشان می‌دهد که جامعه در برابر توطئه‌های دشمن هوشیار و در پاسداری از استقلال و انسجام کشور همراه است.

وی ضمن دعوت از حضور آحاد مردم در راهپیمایی سیزدهم آبان گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان در آستانه اشرفیه از کانون جوانان بسیج تا حرم سلطان سید جلال‌الدین اشرف برگزار می شود که با برنامه‌های فرهنگی و تبیینی چون سخنرانی حجت الاسلام ابراهیم اختردانش همراه و ایستگاه‌های نقاشی، شعر و سرود همراه خواهد بود.