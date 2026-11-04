به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی‌نوری ظهر چهارشنبه در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز اظهار کرد: سیزدهم آبان یکی از روزهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران است که حوادث سرنوشت‌ساز آن، نقش مهمی در شکل‌گیری و تداوم نهضت انقلاب اسلامی داشته است.

وی افزود: ۱۳ آبان نماد ماندگار استقلال‌خواهی، آزادگی و ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر استبداد، استعمار و استکبار جهانی است و یادآور روزهایی است که ملت ایران برای دستیابی به استقلال، عزت و آزادی، مسیر مبارزه و مقاومت را انتخاب کرد.

امام جمعه رودسر با اشاره به سه رویداد مهم تاریخی این روز بیان کرد: تبعید حضرت امام خمینی(ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳ در پی مخالفت با قانون کاپیتولاسیون، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در جریان اعتراضات ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) در سال ۱۳۵۸، سه حادثه مهمی هستند که هرکدام بخشی از تاریخ مبارزات ملت ایران را رقم زده‌اند.

ابراهیمی‌نوری ادامه داد: تبعید حضرت امام خمینی(ره) نشان‌دهنده ایستادگی و مخالفت ایشان با سیاست‌های سلطه‌طلبانه رژیم پهلوی و دخالت بیگانگان در امور کشور بود؛ موضعی که ریشه در دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و عزت مردم ایران داشت.

وی با تأکید بر اهمیت انتقال مفاهیم تاریخی و انقلابی به نسل جدید تصریح کرد: امروز یکی از وظایف مهم دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای، تبیین درست وقایع تاریخی و تشریح دلایل شکل‌گیری مناسبت‌هایی همچون ۱۳ آبان برای دانش‌آموزان و جوانان است تا نسل آینده با شناخت دقیق‌تری از تاریخ کشور، مفهوم استقلال، عزت ملی و اهمیت حفظ هویت ایرانی و اسلامی آشنا شود.

ابراهیمی‌نوری در ادامه با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان در آینده کشور، بر ضرورت حضور آگاهانه نسل جوان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: شناخت تاریخ و آگاهی از مسیر پر فراز و نشیب ملت ایران، زمینه‌ساز تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، خودباوری و تلاش برای پیشرفت و سربلندی کشور خواهد بود.

وی با تأکید بر دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی ایران پس از نزدیک به پنج دهه، با وجود توطئه‌ها و فشارهای گسترده دشمنان، همچنان مقتدرانه به مسیر خود ادامه می‌دهد و ملت ایران هرگز در برابر زیاده‌خواهی دشمنان تسلیم نخواهد شد.

امام جمعه رودسر با بیان اینکه ملت ایران همواره نشان داده‌اند که در دفاع از استقلال، عزت و آرمان‌های انقلاب اسلامی استوار هستند، افزود: امروز صدای بلند و مواضع ملت ایران نشان می‌دهد که این مردم، کشور و نظام هرگز در برابر دشمنان سر خم نخواهند کرد.

حجت السلام ابراهیمی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تصریح کرد: آنچه در طول سال‌های گذشته موجب عبور کشور از توطئه‌ها و تهدیدها شده، حضور آگاهانه مردم در صحنه و پایبندی آنان به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است.