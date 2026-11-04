https://mehrnews.com/x3dwvn ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷ کد مطلب 7000059 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷ راهپیمایی ۱۳ آبان در خلیل آباد خلیل آباد- مردم ولایتمدار و انقلابی خلیلآباد همزمان با یومالله ۱۳ آبان، با حضوری پرشور در این مراسم حضور یافتند. دریافت 20 MB کد مطلب 7000059 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی ۱۳ آبان در تربت حیدریه راهپیمایی ۱۳ آبان در بجستان ابراهیمینوری: ۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران است عهد دانش آموزان مشهدی با آرمان های شهدا راهپیمایی ۱۳ آبان در کاشمر نابودی آمریکا اصلی ترین خواسته دانش آموزان قوچانی برچسبها راهپيمايي 13 آبان شهرستان خلیل آباد خراسان رضوی
نظر شما