دریافت 4 MB کد مطلب 7000146 https://mehrnews.com/x3dwx8 ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰ کد مطلب 7000146 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰ خیابان طالقانی در قاب راهپیمایی ۱۳ آبان خبرنگار مهر از حضور مردم در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در خیابان طالقانی تهران گزارش میدهد. کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی ۱۳ آبان در جزیره خارگ پروژههای براندازی و تغییر حکومت در ایران به شکست انجامید مقاومت ملت ایران آمریکا را به ذلت کشاند راهپیمایی ۱۳ آبان در سنندج ۱۳ آبان؛ جلوه اقتدار ملی برچسبها خیابان طالقانی خبرگزاری مهر یوم الله 13 آبان راهپيمايي 13 آبان
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