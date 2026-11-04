به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی ظهر چهارشنبه در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: ملت ایران در برهه‌های حساس تاریخ همواره توان نرم نظام اسلامی را به رخ کشیده‌اند و حضورشان بستر امنیت و پیشرفت آینده کشور است.

وی حضور پرشور جوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان در ۱۳ آبان را ترسیم‌کننده مسیری تازه برای کشور دانست و افزود: نهادهای حقوق بشری نباید در برابر جنایت‌های استکبار و رژیم صهیونیستی سکوت پیشه کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل مسئولیت نسل جوان را امیدآفرینی، اخلاق‌مداری، آگاهی‌بخشی و مهارت‌آموزی برشمرد و گفت: دانش‌آموزان و دانشجویان نگهبانان هویت ایرانی – اسلامی و پرچم جمهوری اسلامی ایران‌اند.

وی خودباوری، معنویت، مسئولیت‌پذیری و روحیه پرسشگری را از بایسته‌های پرورش نسل جوان خواند و گفت: آموزش اثربخش به تصمیم‌گیری سنجیده و پرورش تفکر یاری می‌رساند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل مدرسه را کانون بازتولید سرمایه اجتماعی توصیف کرد و خواستار تبدیل مدارس به فضاهایی امن، شاداب و امیدبخش شد.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای القای ناکارآمدی نظام و تردید در اقتدار کشور خاطرنشان کرد: اثرگذاری بر ذهن جوانان با هدف استحاله فکری و گسست پیوند مردم با حاکمیت از نقشه‌های دشمن است که حضور آگاهانه مردم آن را ناکام می‌گذارد.