به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رضایی روز چهارشنبه در سخنرانی اجتماع راهپیمایی ۱۳ آبان دزفول با اشاره به سه واقعه تاریخی این روز بیان کرد: تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، نامگذاری این روز به نام روز دانش‌آموز و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، سه واقعه تاریخی است که سیزدهم آبان را در تاریخ ایران ماندگار کرد.

وی افزود: ملت بزرگ ایران در انقلاب اول با پیروی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ یک مهره آمریکا را به زیر کشید و در انقلاب دوم و تسخیر لانه جاسوسی، هیبت خود آمریکا را در هم شکست و امروز نیز به برکت مقاومت ایران اسلامی، سرنوشتی مشابه برای دشمنان رقم خورده است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفان تصریح کرد: توصیه به همه احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های صاحب تریبون این است که از هر اقدام و گفته‌ای که موجب خدشه به وحدت ملی می‌شود، به طور جدی اجتناب کنند و ملت بزرگ و عزیز ایران اسلامی با وحدت کلمه در خیابان‌ها حضور دارند که وظیفه مسئولان در قبال چنین مردمی تلاش شبانه‌روزی برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی است.

حجت‌الاسلام رضایی در پایان توضیح داد: دزفول در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله با ایستادگی در زیر موشکباران‌ها و با تقدیم شهدای گرانقدر، نام خود را به عنوان پایتخت مقاومت ایران در تاریخ ثبت کرد و آینده کشور از آن دانش‌آموزان است.