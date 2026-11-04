به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار ظهر چهارشنبه در نشست در نشست مسئولان و معتمدان بخش عد آباد با قدردانی از حمایت‌ها و اقدامات مصطفی سلیمی‌مفرد، بخشدار این بخش ، و دیگر مسئولان در زمینه توسعه ورزش و حمایت از جوانان اظهار کرد: اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه ورزش سعدآباد قابل تقدیر است و مجموعه اداره‌کل ورزش و جوانان استان نیز برای بررسی مشکلات و کمک به رفع کمبودهای موجود تلاش خواهد کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، افزود: در آینده نزدیک از امکانات و زیرساخت‌های ورزشی بخش سعدآباد بازدید خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و منابع مالی در اختیار، بخشی از کمبودها و مشکلات زیرساختی حوزه ورزش این منطقه را برطرف کنیم.

ظرفیت ورزشی سعدآباد نیازمند تقویت زیرساخت‌هاست

بخشدار سعدآباد نیز، با تأکید بر استعدادهای ورزشی منطقه، خواستار نوسازی و تجهیز سالن‌های ورزشی شد .

مصطفی سلیمی‌مفرد با اشاره به استعدادها و ظرفیت‌های ورزشی بخش سعدآباد اظهار کرد: این بخش از استعدادهای قابل‌توجهی در رشته‌های مختلف ورزشی برخوردار است و در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات موردنیاز، جوانان و ورزشکاران منطقه می‌توانند در رقابت‌های استانی و ملی افتخارات بیشتری کسب کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حمایت از ورزشکاران منطقه افزود: به همت شهرداری و اداره ورزش و جوانان سعدآباد، هم‌زمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش، از ۶۵ ورزشکار مدال‌آور منطقه سعدآباد که در رقابت‌های ملی، استانی و شهرستانی موفق به کسب مدال و عنوان قهرمانی شده بودند، تجلیل شد.

بخشدار سعدآباد و رئیس شورای اداری این بخش با تشریح برخی از نیازهای زیرساختی حوزه ورزش تصریح کرد: سالن‌های ورزشی شهرهای سعدآباد و وحدتیه و همچنین سالن‌های ورزشی روستاهای درودگاه و نظرآقا، به تعویض کف‌پوش، تعمیرات اساسی و تجهیز و به‌روزرسانی وسایل سرمایشی نیاز دارند.

سلیمی‌مفرد ادامه داد: رسیدگی به این کمبودها و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر ورزشکاران در رشته‌های مختلف را فراهم کند؛ چراکه با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های موجود در سطح بخش، انتظار می‌رود با حمایت و سرمایه‌گذاری مناسب، در آینده نزدیک شاهد کسب مدال‌ها و افتخارات بیشتری از سوی ورزشکاران سعدآباد در عرصه‌های مختلف باشیم.

وی همچنین بر ضرورت توجه دستگاه‌های متولی به توسعه امکانات ورزشی، حمایت از استعدادهای جوان و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت ورزشکاران در شهرها و روستاهای بخش تأکید کرد.

این نشست در راستای بررسی مطالبات ورزشی مردم بخش سعدآباد و پیگیری مشکلات زیرساختی مجموعه‌های ورزشی برگزار شد؛ موضوعی که با توجه به شناسایی و معرفی ۶۵ ورزشکار مدال‌آور در این منطقه، ضرورت توجه بیشتر به توسعه امکانات و حمایت هدفمند از استعدادهای ورزشی را دوچندان می‌کند.