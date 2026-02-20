به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان بخش آبپخش جمعه شب در این مراسم با اشاره به موفقیت‌های ورزشکاران اظهار کرد: در این برنامه از ورزشکارانی که در سال ۱۴۰۴ در رشته‌های مختلف در رقابت‌های کشوری موفق به کسب مدال شده‌اند، تجلیل به‌عمل آمد.

حمیدرضا بنافی افزود: برترین‌های رشته‌های کونگ‌فو و هنرهای رزمی، تیراندازی، دوومیدانی، فوتبال، والیبال، موتورسواری، کاراته و بدنسازی که در مسابقات کشوری افتخارآفرینی کرده بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام خداداد رضایی امام جمعه ، محمد پارسا بخش آبپخش، دوراهکی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان، پارسا بخشدار آبپخش، سلیمی‌مفرد و امین‌نژاد بخشداران اسبق آبپخش، وفایی رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورا، خانم هدایت معاون پرورشی آموزش و پرورش، خسروی دبیر جشنواره دهه فجر و جمعی از پیشکسوتان ورزشی برگزار شد.

در این آیین، از مدال‌آوران و برترین‌های ورزشی سال ۱۴۰۴ با اهدای تندیس، لوح سپاس، جوایز و هدایای نقدی تقدیر شد.

در پایان نیز از زحمات و همکاری‌های دو بخشدار اسبق آبپخش توسط رئیس اداره ورزش و جوانان قدردانی شد.