به گزارش خبرنگار مهر، ۲ طرح حوزه کشاورزی با حضور مصطفی سلیمی‌مفرد بخشدار سعدآباد، ایزدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان و جمعی از مسئولان بخش افتتاح و وارد مدار بهره‌برداری شد.

این طرح‌ها شامل بهسازی هزار و ۲۶۰ متر کانال آبیاری نخیلات در روستای بشیرآباد با اعتبار ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و بهسازی ۱۰ کیلومتر از جاده‌های بین مزارع با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان است.

اعتبارات اجرای این پروژه‌ها از محل اعتبارات نفت تأمین شده است.

سلیمی‌مفرد ظهر پنجشنبه در حاشیه این آیین با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های کشاورزی نقش مهمی در پشتیبانی از تولید و ارتقای بهره‌وری دارد.

وی افزود: ساماندهی شبکه‌های آبیاری و مسیرهای دسترسی به اراضی کشاورزی می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، تسهیل تردد بهره‌برداران و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای استمرار فعالیت‌های تولیدی کمک کند.

بخشدار سعدآباد همچنین از پیگیری‌های دکتر رضایی، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، برای تخصیص اعتبارات نفت به طرح‌های کشاورزی بخش سعدآباد قدردانی کرد.

سلیمی‌مفرد بهره‌برداری از این پروژه‌ها را گامی مؤثر در ارتقای زیرساخت‌های کشاورزی و حمایت از جامعه بهره‌برداران منطقه عنوان کرد.