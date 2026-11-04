به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ملموس و عینی بودن شواهد جنایت جنگی در مدرسه شجره طیبه، بر ماهیت جنایتکارانه استکبار جهانی تأکید کرد.

قهرمانی در سخنان خود ضمن یادآوری فجایع ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا، خاطرنشان کرد: ما امروز در کنار پیکرهای سوخته و پاره‌پاره دانش‌آموزانی ایستاده‌ایم که مظلومانه در آغوش خاک خفته اند.

وی با بیان اینکه جنایت در مدرسه شجره طیبه، پرونده‌ای مفتوح در برابر دیدگان جهانیان است، گفت: هدف قرار گرفتن کودکان و محصلان در محل تحصیل، نمادی از اوج بی‌رحمی استکبار است.

قهرمانی با اشاره به آمار شهدا و قربانیان، این جنایت جنگی نیز اظهار داشت: در این جنایت علاوه بر ۱۶۸ دانش آموز بیگناه شامل کودکان دختر و پسر خردسال، ۲۶ معلم زن نیز در چندین مرحله هدف قرار گرفته اند و به شهادت رسیده اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با انتقاد از تلاش‌های ترامپ و سران رژیم صهیونیستی برای اعلام پیروزی‌های کاذب و خیالی، یادآور شد: حمله جنایتکارانه به مدرسه شجره طیبه در تاریخ ۹ اسفند سال گذشته، شکست و افتضاح بزرگ آن‌ها بود.

وی با اشاره به اینکه موشک باران دبستان شجره طیبه میناب و شهادت دانش آموزان و معلمان این مدرسه سند حقانیت و نماد مظلومیت مردم ایران است، تأکید کرد: خواسته تمام آزادگان جهان، مقابله با عاملین این جنایت و مجازات قاطع و بازدارنده آن‌هاست.