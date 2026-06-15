آمران و عاملین جنایت جنگی میناب قطعاً محاکمه و مجازات خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: امروز توفیق شد به همراه همکاران دستگاه قضایی و خانواده شهدا در زیارتگاه شهدای دانش آموز جنایت جنگی حمله به دبستان شجره طیبه میناب حضور داشته باشیم و به مقام شامخ این شهدای مظلوم ادای احترام کنیم.

وی در ادامه افزود: توصیه می کنم که سردمداران فاسد رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، تاریخ جنایات جنگی و پرونده های جنایت جنگی چون یوگسلاوی و روآندا را مطالعه کنند و ببینند، همه افراد دخیل در این جنایات چگونه به سزای اعمال ننگین خود رسیدند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: همه افراد دخیل در جنایت جنگی حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب، اعم از سردمداران، فرماندهان و افسران و افرادی که این جنایت هولناک را رقم زدند، قطعاً پس از فروپاشیدن این گرد و غبار توحش و آرام شدن فضای حقوقی جامعه بین المللی، محاکمه و مجازات خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: تنها با محاکمه و مجازات همه عاملان و آمران و مسببان این جنایت، خانواده شهدا و همه انسان های آزاده و شرافتمند دنیا آرام خواهند شد و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی استان هرمزگان با استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات در این خصوص اقدام و پیگیری خواهد کرد.