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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

آمران و عاملین جنایت جنگی میناب قطعاً محاکمه و مجازات خواهند شد

آمران و عاملین جنایت جنگی میناب قطعاً محاکمه و مجازات خواهند شد

میناب-رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: قطعا همه افراد دخیل در حمله به دبستان شجره طیبه میناب که این جنایت هولناک را رقم زدند، پس از آرام شدن فضای حقوقی جامعه بین المللی، مجازات خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: امروز توفیق شد به همراه همکاران دستگاه قضایی و خانواده شهدا در زیارتگاه شهدای دانش آموز جنایت جنگی حمله به دبستان شجره طیبه میناب حضور داشته باشیم و به مقام شامخ این شهدای مظلوم ادای احترام کنیم.

وی در ادامه افزود: توصیه می کنم که سردمداران فاسد رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، تاریخ جنایات جنگی و پرونده های جنایت جنگی چون یوگسلاوی و روآندا را مطالعه کنند و ببینند، همه افراد دخیل در این جنایات چگونه به سزای اعمال ننگین خود رسیدند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: همه افراد دخیل در جنایت جنگی حمله موشکی به دبستان شجره طیبه میناب، اعم از سردمداران، فرماندهان و افسران و افرادی که این جنایت هولناک را رقم زدند، قطعاً پس از فروپاشیدن این گرد و غبار توحش و آرام شدن فضای حقوقی جامعه بین المللی، محاکمه و مجازات خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: تنها با محاکمه و مجازات همه عاملان و آمران و مسببان این جنایت، خانواده شهدا و همه انسان های آزاده و شرافتمند دنیا آرام خواهند شد و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و دستگاه قضایی استان هرمزگان با استفاده از تمامی ظرفیت ها و امکانات در این خصوص اقدام و پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 6861306

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