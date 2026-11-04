به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر امروز چهارشنبه در حاشیه نشست مشترک با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کوهدشت، با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی لرستان درباره فعالیت سامانه بارشی از فردا پنجشنبه، بر ضرورت آمادگی همه دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادث احتمالی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ستاد مدیریت بحران شهرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد، اظهار کرد: با توجه به احتمال وقوع سیلاب و بروز خسارت، تمامی مرخصی‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی تا اطلاع ثانوی لغو شده و مدیران باید برای مدیریت شرایط احتمالی در دسترس باشند.

رصد نقاط حادثه‌خیز و آمادگی برای انسداد مسیرهای پرخطر

فرماندار کوهدشت با تأکید بر ضرورت هوشیاری دستگاه‌های مسئول در طول فعالیت این سامانه بارشی افزود: اداره راهداری و پلیس‌راه موظف‌اند وضعیت محورهای مواصلاتی را به‌طور مستمر رصد کنند و در صورت نیاز، برای انسداد مسیرهای پرخطر اقدام فوری انجام دهند.

ناصری همچنین لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها را از اقدامات ضروری برای کاهش خطر سیلاب دانست و گفت: بخشداران، دهیاران، شهرداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نقاط حادثه‌خیز و مستعد آسیب را شناسایی و به‌صورت مستمر پایش کنند و در صورت بروز هرگونه بحران، اقدامات لازم را در سریع‌ترین زمان انجام دهند و موضوع را به دبیرخانه ستاد مدیریت بحران گزارش کنند.

توصیه به شهروندان برای پرهیز از سفرهای غیرضروری

وی با اشاره به هم‌زمانی فعالیت سامانه بارشی با روزهای پایانی هفته، از شهروندان خواست از انجام سفرهای غیرضروری جاده‌ای خودداری کنند و هشدارهای دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.

فرماندار کوهدشت همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده و به‌موقع درباره زمان و شدت فعالیت سامانه بارشی تأکید کرد و خواستار آگاهی‌بخشی ویژه به ساکنان مناطق روستایی و عشایری شد.