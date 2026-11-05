به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر پنجشنبه در بازدید از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دشتی، ضمن تقدیر از عملکرد این مجموعه، با اشاره به نقش بنیاد مسکن در تأمین مسکن و توسعه زیرساخت‌های روستایی اظهار کرد: اقدامات این نهاد در بهبود وضعیت سکونت و پیشبرد طرح‌های عمرانی مناطق روستایی قابل توجه است و تلاش کارکنان آن در مسیر خدمت‌رسانی شایسته قدردانی است.

وی تکریم ارباب‌رجوع، پاسخگویی مسئولانه و پیگیری مشکلات مردم را از اولویت‌های مهم دستگاه‌های اجرایی دانست و بر ضرورت تعامل سازنده با شهروندان و رسیدگی به مطالبات آنان تأکید کرد.

فرماندار دشتی همچنین بازنگری و به‌روزرسانی طرح‌های هادی را از الزامات توسعه متوازن روستاها برشمرد و خواستار متناسب‌سازی این طرح‌ها با نیازهای جدید ساکنان و الزامات توسعه زیرساختی شد.

مقاتلی در ادامه از تعیین پیمانکار پروژه چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای بن‌بید خبر داد و گفت: این پروژه که از مطالبات چندین‌ساله اهالی روستا بوده، به‌زودی وارد مرحله اجرا می‌شود و زمینه بهره‌مندی جوانان و نوجوانان از امکانات ورزشی مناسب را فراهم خواهد کرد.

وی در پایان بر ضرورت پیگیری مستمر مطالبات مناطق روستایی و شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم تأکید کرد.

در پایان این بازدید، به پاس اقدامات انجام‌شده در حوزه اجرای پروژه‌های مسکن شهرستان، با اهدای لوح تقدیر از رئیس بنیاد مسکن شهرستان دشتی تجلیل شد.