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۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۲

چمن مصنوعی روستای بن‌بید اجرا می‌شود

چمن مصنوعی روستای بن‌بید اجرا می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: عملیات اجرایی چمن مصنوعی روستای بن‌بید آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر٬ رضا مقاتلی صبح دوشنبه در بازدید از روند اجرای کارها در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دشتی اظهار کرد: این مجموعه در اجرای طرح‌های مرتبط با مسکن و توسعه روستایی نقش مؤثری دارد و شهرستان دشتی در این حوزه از ظرفیت‌ها و عملکرد قابل توجهی برخوردار است.

وی با قدردانی از زحمات کارکنان بنیاد مسکن افزود: تکریم ارباب‌رجوع، پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم و پیگیری مسائل و مشکلات آنان باید همواره در اولویت فعالیت دستگاه‌های اجرایی قرار داشته باشد.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده با مردم ادامه داد: کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید با سعه صدر، حوصله و رویکرد مسئولانه، مسائل مردم را بررسی و برای رفع مشکلات آنان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.

مقاتلی همچنین بر ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی طرح‌های هادی روستایی تأکید کرد و گفت: این موضوع باید با جدیت دنبال شود تا زمینه توسعه متوازن روستاها، بهبود زیرساخت‌ها و پاسخگویی به نیازهای جدید ساکنان فراهم شود.

وی با اشاره به پیگیری مطالبات مردم در همه مناطق حتی دوردست ترین روستاها از جمله در روستای بن‌بید اظهار کرد: با حمایت و توجه دولت چهاردهم، یکی از مطالبات چندین‌ساله مردم این روستا در آستانه تحقق قرار گرفته و پیمانکار پروژه چمن مصنوعی زمین ورزشی بن‌بید مشخص شده است.

فرماندار دشتی افزود: عملیات اجرایی این پروژه به‌زودی آغاز خواهد شد تا زمینه بهره‌مندی جوانان و علاقه‌مندان به ورزش در روستای بن‌بید هم فراهم شود.

مقاتلی بر تداوم پیگیری مطالبات مردم و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرستان تأکید کرد و خواستار تلاش مضاعف مجموعه‌های اجرایی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شد.

کد مطلب 6990010

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