به گزارش خبرنگار مهر٬ رضا مقاتلی صبح دوشنبه در بازدید از روند اجرای کارها در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دشتی اظهار کرد: این مجموعه در اجرای طرح‌های مرتبط با مسکن و توسعه روستایی نقش مؤثری دارد و شهرستان دشتی در این حوزه از ظرفیت‌ها و عملکرد قابل توجهی برخوردار است.

وی با قدردانی از زحمات کارکنان بنیاد مسکن افزود: تکریم ارباب‌رجوع، پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم و پیگیری مسائل و مشکلات آنان باید همواره در اولویت فعالیت دستگاه‌های اجرایی قرار داشته باشد.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده با مردم ادامه داد: کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید با سعه صدر، حوصله و رویکرد مسئولانه، مسائل مردم را بررسی و برای رفع مشکلات آنان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.

مقاتلی همچنین بر ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی طرح‌های هادی روستایی تأکید کرد و گفت: این موضوع باید با جدیت دنبال شود تا زمینه توسعه متوازن روستاها، بهبود زیرساخت‌ها و پاسخگویی به نیازهای جدید ساکنان فراهم شود.

وی با اشاره به پیگیری مطالبات مردم در همه مناطق حتی دوردست ترین روستاها از جمله در روستای بن‌بید اظهار کرد: با حمایت و توجه دولت چهاردهم، یکی از مطالبات چندین‌ساله مردم این روستا در آستانه تحقق قرار گرفته و پیمانکار پروژه چمن مصنوعی زمین ورزشی بن‌بید مشخص شده است.

فرماندار دشتی افزود: عملیات اجرایی این پروژه به‌زودی آغاز خواهد شد تا زمینه بهره‌مندی جوانان و علاقه‌مندان به ورزش در روستای بن‌بید هم فراهم شود.

مقاتلی بر تداوم پیگیری مطالبات مردم و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرستان تأکید کرد و خواستار تلاش مضاعف مجموعه‌های اجرایی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شد.