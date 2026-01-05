به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی صبح دوشنبه در بازدید از روستاهای شهرستان دشتی که با هدف بررسی میدانی مسائل عمرانی و روند اجرای طرحهای توسعه روستایی، صورت گرفت، بر ضرورت تقویت اعتبارات و همافزایی دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات زیرساختی روستاها تأکید کرد.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی بازدیدهای میدانی را گامی مؤثر در تصمیمگیریهای دقیقتر و واقعبینانهتر دانست و از اقدامات صورت گرفته در حوزه توسعه روستایی تقدیر کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر نیز گفت: در این بازدیدهای میدانی، آخرین وضعیت اجرای طرحهای هادی، پروژههای عمرانی و زیرساختی، بهسازی معابر، مقاومسازی واحدهای مسکونی و نیازهای اولویتدار روستاهای شهرستان دشتی مورد بررسی قرار گرفت.
امیر برومند با تأکید بر نقش بنیاد مسکن در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، اظهار کرد: اجرای هدفمند طرحهای عمرانی و تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام، از اولویتهای اصلی بنیاد مسکن در شهرستان دشتی است و تلاش میشود با تأمین اعتبارات لازم، مطالبات بحق روستاییان بهصورت مرحلهای محقق شود.
وی افزود: در این بازدیدها مسائل و درخواستهای مطرحشده از سوی دهیاران و اهالی روستاها مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد موضوعات اولویتدار در چارچوب قوانین و با همکاری دستگاههای مرتبط پیگیری شود.
