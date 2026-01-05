  1. استانها
زارعی: زیرساخت‌های روستایی در شهرستان دشتی تقویت شود

بوشهر- نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: باید با اجرای پروژه‌ها، زیرساخت‌های روستایی در شهرستان دشتی تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی صبح دوشنبه در بازدید از روستاهای شهرستان دشتی که با هدف بررسی میدانی مسائل عمرانی و روند اجرای طرح‌های توسعه روستایی، صورت گرفت، بر ضرورت تقویت اعتبارات و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات زیرساختی روستاها تأکید کرد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی بازدیدهای میدانی را گامی مؤثر در تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر دانست و از اقدامات صورت گرفته در حوزه توسعه روستایی تقدیر کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر نیز گفت: در این بازدیدهای میدانی، آخرین وضعیت اجرای طرح‌های هادی، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، بهسازی معابر، مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی و نیازهای اولویت‌دار روستاهای شهرستان دشتی مورد بررسی قرار گرفت.

امیر برومند با تأکید بر نقش بنیاد مسکن در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، اظهار کرد: اجرای هدفمند طرح‌های عمرانی و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، از اولویت‌های اصلی بنیاد مسکن در شهرستان دشتی است و تلاش می‌شود با تأمین اعتبارات لازم، مطالبات بحق روستاییان به‌صورت مرحله‌ای محقق شود.

وی افزود: در این بازدیدها مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی دهیاران و اهالی روستاها مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد موضوعات اولویت‌دار در چارچوب قوانین و با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.

