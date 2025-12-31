  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۰

۱۵ میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت‌های «زیارت ساحلی» اختصاص یافت

بوشهر- فرماندار دشتی در بازدید از روستای زیارت ساحلی از اختصاص ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای عمران روستایی و توسعه گردشگری این روستا خبر داد و بر پیگیری مطالبات زیرساختی مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در بازدید میدانی از روستای زیارت ساحلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده اظهار داشت: در سال جاری اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال برای عمران روستایی و توسعه گردشگری این روستا اختصاص یافته است.

وی با اشاره به یکی از مطالبات مهم اهالی روستا افزود: مشکل باتری مخابرات روستای زیارت ساحلی با پیگیری‌های انجام‌شده مرتفع شد که در این زمینه از مجموعه مخابرات شهرستان به‌دلیل همکاری و پیگیری مؤثر تقدیر می‌شود.

فرماندار دشتی همچنین با تأکید بر بهسازی معابر روستا گفت: آسفالت کوچه‌ها و معابر با جدیت و با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای اسلامی و دهیاری روستا در حال انجام و پیگیری است.

مقاتلی از پیگیری موضوع چمن ورزشی روستا تا حصول نتیجه خبر داد و تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی و رفاهی نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی و ماندگاری جمعیت در روستا دارد.

