به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس رضوانی‌نسب شامگاه پنجشنبه در تجمع شبانه مردم جاسک با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف و از بین بردن نظام جمهوری اسلامی، اظهار کرد: دشمن، آمریکا و رژیم صهیونیستی و جریان استکبار جهانی دست به دست هم داده‌اند تا نامی از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی باقی نماند و امنیت نظام را برهم بزنند، اما تاکنون نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند و در آینده نیز نخواهند توانست.

وی افزود: دشمنان به دنبال ایجاد اغتشاش در ایران بودند، اما امروز شاهد گسترش اعتراضات و اغتشاشات در کشورهای خودشان هستند و نظام‌های آنان نیز با تزلزل مواجه شده است.

رضوانی‌نسب با بیان اینکه ماهیت جریان استکبار با تغییر افراد و دولت‌ها تغییر نمی‌کند، تصریح کرد: مسئله اصلی مبارزه با استکبار است و نباید مبارزه با این جریان را صرفاً به یک فرد مانند ترامپ محدود کرد، چرا که ریشه این جریان در تفکر استکباری و کفر و باطل قرار دارد.

وی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و شهادت رهبر شهید، اظهار کرد: امیدواریم به برکت عنایات اباعبدالله الحسین (ع) این اجتماعات با معنویت و نورانیت همراه باشد.

اجتماعات شبانه؛ عبادت بزرگ اجتماعی

معاون نظارت و ارزیابی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به استمرار اجتماعات شبانه مردم، گفت: این اجتماعات و برنامه‌ها یک عبادت اجتماعی بسیار بزرگ است که در کنار عبادت‌های فردی شکل گرفته و همان‌طور که رهبر عزیزمان نیز فرمودند، نباید تعطیل شود و طبق برنامه تا سالگرد شهادت امام عزیزمان و با فتح و پیروزی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به حضور خود در محل شهادت رهبر شهید در روز نهم اسفند، بیان کرد: یکی از سخت‌ترین روزهای زندگی من روز نهم اسفند بود، چرا که دفتر ما در نزدیکی محل شهادت رهبر شهید قرار داشت و فاصله ما با محل حادثه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر بود.

رضوانی‌نسب ادامه داد: در آن روز ساختمان دفتر نظامی بیت مورد حمله قرار گرفت و تعدادی از همراهان و مسئولان حاضر در آن مجموعه به شهادت رسیدند. شهید شیرازی، شهید پاکپور، شهید شمخانی، شهید نصیرزاده و جمع دیگری از همراهان در میان شهدا بودند.

وی با اشاره به حضور کارکنان مختلف در مجموعه بیت، افزود: در میان شهدای آن حادثه افرادی نیز بودند که شاید در جایگاه‌های شناخته شده مدیریتی قرار نداشتند، اما سال‌ها در کنار رهبر شهید خدمت کرده بودند، از جمله باغبانی که با وجود بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه می‌داد و به خوش‌رویی و پیش‌قدم شدن در سلام به دیگران شناخته می‌شد.

معاون نظارت و ارزیابی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به حملات بعدی به مجموعه بیت و حسینیه امام خمینی (ره)، گفت: ساختمان محل استقرار خانواده رهبر شهید نیز مورد حمله قرار گرفت و خانواده ایشان به شهادت رسیدند.

خون شهدا، عامل تزلزل جبهه استکبار

رضوانی‌نسب با اشاره به ضرورت انتقام خون شهدای کشور، اظهار کرد: باید انتقام جنایت‌هایی را که دشمن در حق رهبر شهید، فرماندهان، جوانان، کودکان میناب و دیگر هموطنان ما مرتکب شده است، بگیریم اما نباید فراموش کنیم که اصل مبارزه ما با بنیان استکبار است.

وی افزود: ترامپ اکنون در رأس این هرم قرار دارد اما مبارزه ما با یک شخص محدود نمی‌شود و ریشه این مبارزه به جریان استکبار جهانی بازمی‌گردد.

وی با اشاره به تحولات سیاسی و اختلافات داخلی آمریکا، گفت: تزلزلی که امروز در جبهه دشمن و رژیم صهیونیستی مشاهده می‌شود، به برکت خون رهبر شهید است و حتی خودشان نیز در روزهای اخیر درباره اشتباه بودن حمله به ایران و پیامدهای آن سخن گفته‌اند.

رضوانی‌نسب، تأکید کرد: دشمن قدرت و اقتدار ایران را دست‌کم گرفته بود، اما ایران مقتدر و نیروهای آن نشان دادند که ظرفیت‌های بزرگی برای ایستادگی در برابر استکبار دارند.

مردم جاسک و سیریک در خط مقدم دفاع از کشور هستند

معاون نظارت و ارزیابی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه، گفت: این نوجوانان، کودکان و مردم حاضر در میدان هسته اصلی قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی هستند و برخی تصور نمی‌کردند مردم بتوانند ۲۵۰ شب پیاپی در میدان حضور پیدا کنند.

وی با بیان خاطره‌ای از حضور در اجتماعات شبانه در یکی از روستاهای سردسیر کشور، اظهار کرد: در یکی از سفرها در منطقه‌ای میان مازندران و سمنان هنگام اذان مغرب وارد مسجدی شدم و پس از نماز متوجه شدم مردم در میدان شهر اجتماع کرده‌اند. با وجود بارش برف بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از جمعیت ۲۵۰۰ نفری روستا در میدان حضور داشتند.

رضوانی‌نسب، افزود: در استان‌های مختلف کشور نیز شاهد چنین حضورهایی بوده‌ام و مردم در شرایط متفاوت آب و هوایی و با وجود مسائل و مشکلات اجتماعات شبانه خود را حفظ کرده‌اند.

وی خطاب به مردم جاسک و سیریک، گفت: شما مردم این منطقه در خط مقدم قرار دارید و باید به نقش خود افتخار کنید. تنگه و موقعیت راهبردی این منطقه اهمیت بزرگی دارد و مردم و فرماندهان این منطقه نقش مهمی در این عرصه ایفا می‌کنند.

اجتماعات شبانه مکمل تلاش فرماندهان در تنگه است

وی با توصیف اجتماعات شبانه به عنوان یک عبادت بزرگ اجتماعی، بیان کرد: حضور مردم، تکبیرها و شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل عبادت‌های امروز ماست و این حضور مکمل اقداماتی است که فرماندهان عزیز ما در تنگه و عرصه مبارزه با استکبار جهانی انجام می‌دهند.

رضوانی‌نسب ادامه داد: فرماندهان ما در عرصه میدانی و نظامی و مردم نیز با حضور در اجتماعات و اعلام حمایت خود در این جهاد بزرگ مشارکت دارند و امیدواریم این مسیر به فتح و پیروزی نهایی منتهی شود.

تأکید بر سلامت و ادامه فعالیت‌های رهبر انقلاب

معاون نظارت و ارزیابی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار شایعات درباره وضعیت رهبر انقلاب، گفت: امام عزیزمان و رهبر عالی‌قدرمان در صحت و سلامت کامل هستند و آسیب‌هایی که در جریان حادثه به ایشان وارد شده بود، برطرف شده است.

رضوانی‌نسب با اشاره به اینکه برخی مطالب و پیام‌های رهبر انقلاب به صورت مکتوب به مسئولان منتقل می‌شود، تصریح کرد: درباره منتشر نشدن برخی مطالب و پیام‌های تصویری نیز ملاحظات امنیتی و حفظ جان ایشان مطرح است و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به آخرین دیدار رهبر شهید با مسئولان نظام، اظهار کرد: روز چهارشنبه پیش از ظهر خبر برگزاری دیدار روز شنبه اعلام شد و پس از آن هماهنگی‌های لازم برای دعوت از مسئولان انجام گرفت.

رضوانی‌نسب، افزود: پس از اعلام این خبر در میان دوستان این سؤال مطرح شد که با توجه به شرایط امنیتی وضعیت برگزاری دیدار چگونه خواهد بود، اما رهبر شهید فرموده بودند که می‌خواهند با مردم صحبت کنند و بر همین اساس مقدمات دیدار فراهم شد.

وی ادامه داد: برای آن دیدار حدود سه هزار نفر دعوت شده بودند و این جلسه از جمله آخرین دیدارهای رهبر شهید با حاضران بود. همچنین در همان هفته کارت‌های دعوت مراسم افطاری مسئولان نظام در حسینیه امام خمینی (ره) توزیع شده بود که به دلیل مسائل امنیتی لغو شد.

معاون نظارت و ارزیابی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به حضور خود در آخرین افطاری با رهبر شهید، گفت: در آن مراسم توفیق داشتم خدمت ایشان برسم و دست بوسی کنم و چند سؤال و نکته را مطرح کنم. در آن مراسم شهید امیرعبداللهیان و شهید آیت‌الله آل‌هاشم نیز حضور داشتند و خاطراتی از آن دیدار برای من باقی مانده است.

وی با اشاره به سخنان پایانی رهبر شهید در آخرین دیدار با مسئولان، گفت: ایشان در آن دیدار جمله‌ای درباره آینده نگری نظام و نقش مردم در شرایط بروز حوادث بیان کردند که امروز اهمیت آن بیش از گذشته روشن شده است.

رهبر انقلاب از شناخت عمیق مسائل جهانی برخوردارند

رضوانی‌نسب در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های علمی و مدیریتی رهبر انقلاب، اظهار کرد: خداوند این نعمت بزرگ را به ما عطا کرده که رهبری فقیه، اسلام‌شناس، دانشمند و آشنا با علوم مختلف از جمله فلسفه و علوم اجتماعی داشته باشیم.

وی افزود: ایشان شناخت عمیقی از آمریکا، تحولات جهانی و جریان‌های مختلف دارند و پیام‌ها و نوشته‌های ایشان مسیر آینده را به خوبی ترسیم می‌کند.

رضوانی‌نسب با اشاره به سابقه همراهی رهبر انقلاب با رهبر شهید، گفت: ایشان سال‌های طولانی در کنار پدر بزرگوار خود حضور داشته‌اند و با عرصه‌های مختلف مدیریتی و مسائل نظام آشنا هستند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با فتح و پیروزی زمینه حضور مردم در محضر رهبر انقلاب فراهم شود و همگان بتوانند بیش از پیش از رهنمودها و فرمایشات ایشان بهره‌مند شوند.