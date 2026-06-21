به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر یکشنبه در نشست ستاد هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام)، اظهار کرد: «الاسلام نبوی الحدوث و حسینیّ البقاء»، اسلام به واسطه وجود نازنین پیامبر خدا(ص) شکل گرفت و با خون پاک حضرت سیدالشهدا باقی ماند؛ انقلاب اسلامی نیز به همت امام خمینی(ره) شکل گرفت و با خون مطهر امام خامنه‌ای(ره) استمرار خواهد یافت.

وی با بیان اینکه ملت انقلابی و شهیدپرور ایران اسلامی در آتش فراق قائد امت اسلامی می‌سوزد و فریاد خونخواهی برآورده است، اشاره کرد: میهن اسلامی مهیای برگزاری باشکوه مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر امام مجاهد شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدّس الله نفسه الزکیه) می‌شود.

حجت‌الاسلام اشجری با اشاره به اینکه مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه ایران، داغدار و بی‌تاب وداع با مقتدای خویش است، تاکید کرد: آیین وداع و تشییع امام شهید همراه با بیعت دوباره با مقام معظم رهبری آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته) برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از برگزاری مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدّس الله نفسه الزکیه) در اولین فرصت پس از مراسم تشییع در مرکز استان خبر داد و افزود: فضاسازی شهری علاوه بر تبلیغات ایام ماه محرم، از شنبه ۱۳ تیر تا پنجشنبه ۱۸ تیر که آیین تشییع پیکر پاک امام شهید انجام می‌شود مورد توجه ویژه شهرداری‌ها و نهادهای فرهنگی و تبلیغی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ملت انقلابی و وفادار ایران اسلامی به‌ویژه مردم ولایت‌مدار و بابصیرت گیلان با برگزاری اجتماعات شکوهمند در بیش از ۱۱۰ شب در خونخواهی قائد شهید امت اسلامی و دفاع از میهن اسلامی سنگ تمام گذاشتند، اضافه کرد: در این شب‌ها حماسه‌های کم‌نظیری از سوی فرزندان غیور سردار جنگل خلق شد و در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار گردید.

حجت‌الاسلام اشجری با تاکید بر اینکه اجتماعات هر روز در خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، یوم‌الله است، تصریح کرد: خلق حماسه‌های باشکوه مردم در میادین و خیابان‌ها در صیانت و پاسداری از انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی نباید به فراموشی سپرده شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان بر تهیه و تولید مستند تلویزیونی از اجتماعات شبانه و جمع‌آوری خاطرات شفاهی مردم تاکید کرد و افزود: انعکاس شایسته حماسه گیلانیان غیور، اهتمام جدی رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیما را می‌طلبد.

تداوم برگزاری اجتماعات شبانه

وی از تداوم برگزاری اجتماعات شبانه خبر داد و گفت: دعوت حضور در خیابان‌ها و استمرار آن به دستور مقام معظم رهبری بود و لغو آن نیز بر اساس اوامر ایشان انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام اشجری با بیان اینکه با پیشنهاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، ششم تا دوازدهم تیر به عنوان «هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی» نامگذاری شده است، اظهار کرد: جنایات این هفته بر اساس مداخله مستقیم و غیرمستقیم شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار علیه ملت ایران رخ داده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه سران استکبار جهانی بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند، تصریح کرد: سران جهنمی استکبار جهانی از جمله دولتمردان خونخوار آمریکا و رژیم صهونیستی با قتل و غارت به دنبال گسترش نفوذ و سلطه خود در سایر کشورها هستند؛ گواه این مدعا تحمیل دو جنگ ناجوانمردانه ۱۲‌روزه و رمضان علیه ملت مظلوم ایران و به شهادت رساندن قائد امت اسلامی است.

وی ضمن تبیین رویدادهای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، بیان کرد: حوادث تروریستی همچون سوء‌قصد نافرجام به امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی) در ۶ تیر ۱۳۶۰، به شهادت رساندن آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ نفر از یاران ایشان در ۷ تیر ۱۳۶۰، بمباران شیمیایی سردشت و به شهادت رساندن ۱۱۰ نفر توسط هواپیماهای جنگی رژیم بعثی عراق در ۸ تیر سال ۱۳۶۶، به شهادت رساندن محمد کچویی رئیس زندان اوین در ۸ تیر ۱۳۶۰، به شهادت رساندن آیت‌الله صدوقی نماینده امام خمینی(ره) و امام جمعه یزد در ۱۱ تیر ۱۳۶۱ و شلیک موشک به هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی وینسنس و به شهادت رساندن ۲۹۰ نفر در ۱۲ تیر ۱۳۶۷ از جمله جنایات رخ داده در این هفته است.

حجت‌الاسلام اشجری با گرامیداشت یاد و خاطره پنج شهید گیلانی حادثه تروریستی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی دکتر حسن عضدی، سیف الله عبدالکریمی، محمدصادق اسلامی، جواد سرافراز و عباس شاهوی، گفت: نام مردم مبارز گیلان در عرصه ولایت‌مداری و وفاداری به آرمان انقلاب اسلامی در جای جای تاریخ می‌درخشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از برگزاری مراسم چهل و پنجمین سالگرد شهادت شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی و ۷۲ کبوتر خونین‌بال در سراسر استان خبر داد و افزود: این مراسم در شهر رشت، ساعت ۱۱ صبح جمعه پنجم تیر در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر با سخنرانی یکی از شخصیت‌های برجسته ملی، ساعت ۲۲ شنبه ششم تیر در میدان شهدای ذهاب شهر رشت برگزار می‌شود، تاکید کرد: از ظرفیت تجمعات شبانه ششم تا دوازدهم تیر در همه شهرستان‌ها به منظور تبیین رخدادهای هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و تشریح جنایات شیطان بزرگ و رژیم نامشروع و کودک‌کش صهیونیستی علیه ملت شریف ایران بهره‌مند خواهیم شد.

گفتنی است؛ در پایان این نشست ۱۶۴ مصوبه به تصویب اعضای ستاد بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی استان گیلان رسید.