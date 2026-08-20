حجت الاسلام تقوی: ایران مقتدر نتیجه فرهنگ شهادت و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی ظهر پنج شنبه در مراسم اربعین تدفین رهبر شهید انقلاب در مصلای امام خمینی (ره)رشت، با اشاره به برگزاری اجتماعات مردمی در سراسر کشور اظهار کرد: مردم قدرشناس ایران اسلامی، همراه با خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان خدمتگزار و آحاد ملت، با حضور در این مراسم‌ها وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند.

گیلان سرزمین علما، شهدا و مبارزان انقلابی

عضو شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به پیشینه تاریخی، علمی و تمدنی گیلان افزود: مردم گیلان از سوابق علمی و فرهنگی ارزشمندی برخوردارند و همواره در میدان‌های مختلف پیشگام بوده‌اند. در شهرهای مختلف این استان، علما، شهدا و شخصیت‌های برجسته‌ای در عرصه‌های مبارزاتی و انقلابی حضور داشته‌اند.

وی با بیان اینکه سردار جنگل افتخار ویژه گیلان است، گفت: روحیه مبارزه با دشمن، تبری از متجاوزان و ایستادگی در برابر ظلم، از ویژگی‌های برجسته مردم این استان به شمار می‌رود. مدیران گیلان نیز در ایام جنگ و پس از اغتشاشات، عملکرد خوبی داشتند و در خدمت‌رسانی به مردم درخشیدند.

حجت‌الاسلام تقوی با اشاره به نقش علما و بزرگان گیلان در گسترش فرهنگ دینی ادامه داد: آیت‌الله احسان‌ بخش خدمات ارزشمندی برای مردم این استان انجام داد و در میان اهل سنت نیز شخصیت‌های فراوانی حضور داشتند.

وی با بیان اینکه آیت‌الله رودباری نیز مردی شریف و بزرگوار بود و تحصیل، گفتار و رفتار ایشان برای مردم درس محسوب می شد، تصریح کرد: نوع زندگی آیت‌الله رودباری موعظه بود و ایشان مصداق بارز این سخن امام صادق(ع) بود که شیعیان باید با عمل خود مکتب اهل‌بیت(ع) را تبلیغ کنند، نه فقط با زبان. زبان عمل از زبان گفتار مؤثرتر است؛ زیرا مردم از رفتار انسان درمی‌یابند که او به سخنان خود باور دارد.

فرهنگ عاشورا رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ادامه نهضت عاشورا است، تصریح کرد: هنر امام خمینی (ره) این بود که از فرهنگ عاشورا بهره گرفت.

حجت‌الاسلام تقوی با اشاره به اینکه ملت ایران، ملتی عاشورایی است و امام ما نیز با سخنان، برنامه‌ها و رهنمودهای خود همچنان در جامعه حضور دارد؛ پرچمی که امام کبیر به امام شهید سپرد، امروز به فرزند شایسته امام شهید رسیده و در اهتزاز است.

ایران مقتدر نتیجه فرهنگ شهادت و مقاومت است

وی با اشاره به اقدامات مهم رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف امام، ساختن ایران مقتدر بود. گسترش فرهنگ قرآنی، تقویت جریان‌های فرهنگی، حمایت از شعرهای انقلابی و پرمحتوا، برگزاری نشست با فارسی‌زبانان کشورهای مختلف و تلاش برای قرار گرفتن ایران در جایگاه محور علمی جهان، از جمله اقدامات مهم در این مسیر بود.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه رهبر شهید زبان فارسی را ستون فرهنگ ملت ایران می دانستند، گفت: خودکفایی در حوزه تسلیحات نظامی و ارتقای سخت‌ افزارهای نیروهای مسلح نیز از دستاوردهای مهم کشور است.

وی افزود: معماری جدید نیروهای نظامی و مسلح با فرماندهی رهبر انقلاب شکل گرفت و دشمن با وجود به شهادت رساندن فرماندهان ارشد نظامی و هدف قرار دادن مراکز، پایگاه‌ها و زیرساخت‌ها، نتوانست کشور را دچار اختلال کند.

حجت‌الاسلام تقوی تصریح کرد: ساختار فرماندهی نیروهای مسلح به‌گونه‌ای بود که هر بخش فرماندهی خود را داشت و برای انجام وظایف منتظر فرمان از یک مرکز خاص نبود. دشمن از این موضوع متعجب شد که با وجود هدف قرار دادن فرماندهان ارشد، آب از آب تکان نخورد و ساختار دفاعی کشور با قدرت به کار خود ادامه داد.

وی با بیان اینکه آمریکا از مقاومت ملت ایران شکست خورد، گفت: دشمن در خانه خود تنبیه شد و انصارالله، حشدالشعبی عراق و دیگر گروه‌های مقاومت نیز در نزدیک‌ترین نقاط به دشمن، او را مجازات کردند.

حجت الاسلام تقوی با اشاره به اینکه مهم‌ترین عنصر قدرت سیاسی و اجتماعی، تربیت نیروی انسانی شایسته و ارزشمند است گفت: رهبر شهید نبردی تربیت کرد که نیروها همراه با خانواده‌های خود در راه نظام و انقلاب به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه مردم برای پاسداشت این ایثارگری‌ ها به صحنه آمدند و رزمندگان نیز در این میدان درخشیدند، افزود: حضور مردم در صحنه، روحیه‌ای مضاعف برای نیروهای مؤمن، خانواده‌های شهدا و مدافعان نظام و انقلاب ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد آرمان‌های امام، شهدا و انقلاب اسلامی همچنان در میان ملت ایران زنده است.