حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید آغاز فصل جدیدی در تاریخ است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسیپور در مراسم تکریم و معارفه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در محل سالن اجتماعات هلال احمر با اشاره به ایام سوگواری ماه صفر و شهادت رهبر امت اسلامی، جمعی از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم بیگناه، اظهار کرد: این ایام امسال با اندوهی مضاعف برای ملت ایران همراه شد چراکه جمعی از بهترین فرزندان این سرزمین، از فرماندهان نظامی و دانشمندان گرفته تا مردم مظلوم و کودکان بیگناه به شهادت رسیدند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه در رأس این شهدا، رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار داشت، گفت: سیدالشهدای این انقلاب، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای پس از سالها مجاهدت، تلاش برای احیای دین و خدمت به مردم، همانگونه که خود آرزو داشتند به فیض شهادت نائل شدند.
وی افزود: ایشان عاشق شهادت بودند. هرگاه از شهید و شهادت سخن میگفتند، بغض گلویشان را میگرفت و از خداوند طلب شهادت میکردند.
موسی پور ادامه داد: خداوند پاداش این حیات طیبه را به ایشان عطا کرد و ایشان در شرایطی به شهادت رسیدند که همراه با جمعی از عزیزان و خانوادهشان، در ماه مبارک رمضان و در حمله دشمنان به مقام رفیع شهادت رسیدند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسمهای تشییع پیکر رهبر شهید تصریح کرد: آنچه در وداع مردم با پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد رقم خورد، یک حماسه بزرگ و فراموشنشدنی بود.
وی تأکید کرد: این رستاخیز عظیم و حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر سعید انقلاب آغاز فصل جدیدی در تاریخ است و آثار آن تنها محدود به ایران نخواهد بود؛ بلکه در معادلات منطقه و جهان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
موسی پور با اشاره به جایگاه مردمی و محبوبیت رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: محبوبیتی که پس از ۳۷ سال مسئولیت سنگین هدایت جامعه شکل گرفت، پدیدهای کمنظیر در تاریخ معاصر است و نیازمند بررسی و مطالعه دقیق ابعاد مختلف آن است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول سالهای مسئولیت خود با بحرانها و فشارهای فراوان داخلی و خارجی مواجه بودند و در کنار مدیریت شرایط پیچیده کشور، به ساختارسازی، تقویت نظام و هدایت جامعه پرداختند.
ایستادگی در برابر جنگ رسانهای و شکلگیری پیوند عمیق مردمی
وی با اشاره به حجم گسترده هجمههای رسانهای علیه رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: در طول این سالها، سنگینترین فشارهای تبلیغاتی از سوی مافیای رسانهای جهان علیه این شخصیت شکل گرفت و دشمنان با بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده رسانهای تلاش کردند جایگاه ایشان را تضعیف کنند. با وجود همه این فشارها پس از ۳۷ سال شاهد بودیم که هنگام رحلت ایشان دلهای مردم ایران و حتی ملتهای دیگر با ایشان همراه شد. بهگونهای که صحنههای حضور و ابراز ارادت مردم، فراتر از توصیفهای معمول بود.
موسی پور با اشاره به حضور و استقبال مردم عراق از رهبر شهید انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: مردم عراق نیز با وجود سابقه تاریخی و پیچیدگیهای روابط دو کشور، ارادت و محبت ویژهای نشان دادند که بیانگر عمق این ارتباط و تأثیرگذاری معنوی بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور تأکید کرد: این میزان از محبت عمومی، موضوعی است که باید از سوی پژوهشگران و محققان مورد بررسی قرار گیرد چراکه ابعاد مختلف آن تنها با تحلیلهای سطحی قابل تبیین نیست.
وی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا»، گفت: یکی از عوامل این محبوبیت، اخلاص و حرکت در مسیر خداوند بود. رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول عمر خود جز برای خدا سخن نگفتند و جز برای خدا گام برنداشتند.
موسی پور ادامه داد: در مقاطع مختلف، ممکن بود برخی توصیه کنند که اتخاذ یک موضع خاص، بر محبوبیت ایشان تأثیر منفی میگذارد، اما هرگاه احساس وظیفه میکردند، بدون توجه به ملاحظات شخصی همان مسیر را انتخاب میکردند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور خاطرنشان کرد: اگرچه فقدان ایشان داغی سنگین برای جامعه است، اما دستاوردهای این شهادت و آثار آن در حفظ مسیر انقلاب و عبور نظام از چالشهای بزرگ، از موضوعاتی است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به حضور مردم در مقاطع حساس انقلاب و پس از شهادت آیتالله رئیسی اظهار داشت: مردم نشان دادند که در بزنگاههای تاریخی پای کار نظام هستند. همانگونه که پس از شهادت رئیسجمهور شهید، کشور با حضور و همراهی مردم اداره شد تا روند انتخاب و استقرار مدیریت جدید طی شود؛ این نیز از برکات خون مطهر آن شهید بزرگوار بود که نیازمند بحث و بررسیهای بیشتری است.
موسی پور افزود: دستاورد مهم دیگر این این حادثه ظهور جمهوری اسلامی در قامت یک قدرت بینالمللی بود؛ موضوعی که تنها ادعای ما نیست، بلکه تحلیل بسیاری از صاحبنظران سیاسی، اجتماعی و نظامی در جهان است. هیچ تحلیلگر منصفی نمیتواند ادعا کند که ایران در این رویارویی شکست خورده است؛ بسیاری معتقدند ایران پیروز این میدان بوده یا دستکم شکست نخورده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به دیدگاه یکی از استراتژیستهای برجسته آمریکایی گفت: او معتقد است واشنگتن در تلهای که خود ساخته گرفتار شده و باید از ادامه مسیر تقابل دست بکشد. او تأکید کرده است که تهران در حال تثبیت پیروزی خود در برابر بزرگترین قدرت نظامی جهان است و ظهور ایران به عنوان یک قطب قدرت، نشانه پایان دوران هژمونی آمریکا است.
وی ادامه داد: این تحلیلها نشان میدهد که آثار خون مطهر شهدا چگونه مسیر تاریخ را تغییر میدهد و روح تازهای در جامعه ایجاد میکند. آنچه این موفقیتها را رقم زد، نقش محوری مردم بود مردمی که پس از شهادت رئیسجمهور شهید به میدان آمدند و امروز نیز با گذشت ماهها همچنان حضور خود را حفظ کردهاند.
توجه به استمرار اجتماعات شبانه مردمی و مراسم اربعین
وی با تأکید بر اهمیت حضورهای مردمی گفت: دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی دشمن در حال بررسی ماهیت این اجتماعات هستند و این موضوع نشاندهنده اهمیت و اثرگذاری حضور مردم است. همه مسئولان و دستاندرکاران باید این حضورها را جدی بگیرند.
وی با اشاره به پیامهای اخیر رهبر معظم انقلاب افزود: استمرار اجتماعات مردمی و همچنین پررنگ ماندن مراسم اربعین دو موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه هر دو، جلوهای از قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی و یک رزمایش بزرگ مردمی هستند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسئولیت مهمی در ساماندهی این حضورها دارد، اظهار داشت: این نهاد مقدس با تدبیر امام خمینی (ره) پایهگذاری شد و از دوران مبارزات پیش از انقلاب نیز ریشه داشت. پس از پیروزی انقلاب، این شورا رسمیت یافت و بزرگانی همچون آیتالله جنتی، مرحوم آیتالله مهدویکنی و دیگر شخصیتهای برجسته در شکلگیری و تقویت آن نقش داشتند.
وی ادامه داد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نهادی فرابخشی و فرادستی است که وظیفه هماهنگی میان ظرفیتهای مردمی و حاکمیتی و ساماندهی قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.
وی در بخش دیگر سخنان خود از خدمات حجتالاسلام والمسلمین سلطانی، رئیس سابق شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، تقدیر کرد و گفت: در طول سالهای مسئولیت ایشان، این شورا در استان به جایگاه شایستهای رسید. ویژگی برجسته ایشان قدرت هماهنگی، روحیه پیگیری، صداقت و تلاش خستگیناپذیر بود.
موسیپور افزود: هماهنگی میان دستگاهها و ایجاد یک اجتماع مردمی، کاری ساده نیست و نیازمند صدها اقدام و برنامهریزی دقیق است. فعالیتهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تنها به برگزاری تجمعات محدود نمیشود، بلکه مجموعه گستردهای از اقدامات فرهنگی و اجتماعی را شامل میشود.
در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از زحمات حجتالاسلام سلطانی که به افتخار بازنشستگی نائل شدهاند، اعلام شد که ایشان همچنان به عنوان مشاور در کنار مجموعه خواهند بود و مسئولیت جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان به حجتالاسلام علی بخشی سپرده خواهد شد.
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