به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالواحد بامری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نوک آباد با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و همدلی در جامعه اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی، برادری و محبت میان انسان‌هاست و جامعه‌ای که مردم آن با یکدیگر مهربان باشند، از قدرت و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود؛ در مقابل، رواج حسادت، بدگمانی، کینه و دشمنی، جامعه را از درون ضعیف و آسیب‌پذیر می‌کند.

امام جمعه اهل‌سنت نوک‌آباد ایرانشهر، با استناد به آیه ۱۰۳ سوره آل‌عمران «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» افزود: خداوند متعال مسلمانان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه دعوت کرده است و تحقق وحدت تنها وظیفه گروه خاصی نیست، بلکه علما، معتمدان، بزرگان اقوام، جوانان، زنان و مردان همگی در این زمینه مسئولیت دارند.

وی با اشاره به آیه ۱۰ سوره حجرات «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ» بیان کرد: قرآن کریم مؤمنان را برادر یکدیگر معرفی کرده و اصلاح میان مردم را وظیفه‌ای مهم دانسته است؛ بنابراین، هنگام بروز اختلاف میان افراد، خانواده‌ها و طوایف باید برای برقراری صلح و آشتی تلاش کرد، نه اینکه با نقل سخنان دیگران و جانبداری، اختلافات را تشدید کرد.

کینه‌ورزی و حسادت، مانع همبستگی اجتماعی

مولوی بامری با تأکید بر آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) درباره پرهیز از دشمنی، حسادت و قطع ارتباط میان مسلمانان تصریح کرد: مسلمان باید خیرخواه برادر دینی خود باشد، نه دشمن او.

وی با انتقاد از برخی رفتارهای نادرست اجتماعی گفت: گاهی پیشرفت دیگران به جای خوشحالی، زمینه حسادت را فراهم می‌کند و مسئولیت‌پذیری افراد به جای حمایت، با تخریب مواجه می‌شود؛ درحالی‌که باید به جای عیب‌جویی، نصیحت و خیرخواهی را جایگزین تخریب و بی‌آبرو کردن دیگران کرد.

امام جمعه اهل‌سنت نوک‌آباد ایرانشهر با اشاره به مسئولیت علما، بزرگان، معتمدان و ریش‌سفیدان در تقویت همبستگی اجتماعی خاطرنشان کرد: مردم به رفتار بزرگان نگاه می‌کنند و جوانان از آنان الگو می‌گیرند؛ ازاین‌رو، مهربانی و همراهی بزرگان با یکدیگر می‌تواند زمینه‌ساز آرامش و نزدیکی بیشتر مردم باشد.

وی افزود: اختلاف‌نظر امری طبیعی است، اما نباید به دشمنی تبدیل شود. بزرگ قوم باید پناهگاه مردم و معتمد باید امانت‌دار اعتماد آنان باشد، نه اینکه زمینه تشدید کینه‌ها و اختلافات را فراهم کند.

مولوی بامری همچنین کنار گذاشتن کینه‌های قدیمی، پیش‌قدم شدن برای آشتی، پرهیز از غیبت، تهمت، شایعه و سخن‌چینی، مشارکت در مشکلات یکدیگر، حل اختلافات از مسیر گفت‌وگو و داوری عادلانه و جلوگیری از تبدیل اختلافات شخصی به تنش‌های خانوادگی و قومی را از راهکارهای تقویت وحدت و همدلی در جامعه برشمرد.

وی آموزش محبت، گذشت و احترام به فرزندان و جوانان و حضور در شادی‌ها و غم‌های یکدیگر را نیز از عوامل تحکیم پیوندهای اجتماعی دانست.

امام جمعه اهل‌سنت نوک‌آباد ایرانشهر در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به جوانان گفت: جوانان سرمایه امروز و امید فردای جامعه هستند و نباید اجازه دهند فضای مجازی، شایعات و سخنان تحریک‌آمیز آنان را در برابر برادران و هم‌وطنان خود قرار دهد.

مولوی بامری قدرت واقعی جوانان را فراتر از توان جسمی دانست و اخلاق، عقل، علم، گذشت و مسئولیت‌پذیری را از ویژگی‌های اساسی آنان عنوان کرد.

وی در پایان با دعوت به کنار گذاشتن اختلافات و تقویت محبت و همکاری اظهار کرد: جامعه به انسان‌هایی با دل‌های پاک، زبان‌های خیرخواه و روحیه اصلاح‌گری نیاز دارد تا با همدلی و همراهی برای عزت، آرامش، امنیت و سربلندی آن تلاش کنند.