به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه شهر محمدیه، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه، مکتب حضرت فاطمه زهرا(س) را الگوی مدیریت الهی برای پیامبران و ائمه اطهار(ع) دانست و اظهار کرد: مکتب فاطمی از آغاز تا پایان جهان، راهنمای مدیران الهی و چراغ هدایت بشریت است.

وی با استناد به حدیثی از امام صادق(ع) افزود: کمال و تأیید نبوت پیامبران الهی در گرو اقرار به فضائل، معرفت و محبت حضرت زهرا(س) بوده است.

امام‌جمعه محمدیه با اشاره به فرمایش امام زمان(عج) درباره الگو بودن حضرت فاطمه(س) خاطرنشان کرد: حضرت مهدی(عج) نیز ایشان را الگوی برتر خود می‌دانند و خط‌مشی ولی‌عصر(عج) برای نجات جهان از ظلم و تاریکی بر مکتب فاطمی استوار است.

مهدوی با بیان اینکه تمسک به مکتب حضرت زهرا(س) مسیر حقیقی نجات و تعالی انسان است، گفت: با نزدیک‌تر شدن به زمان ظهور، جایگاه و شخصیت این بانوی بزرگوار در سراسر جهان بیشتر شناخته می‌شود و حتی برخی زنان در کشورهای غربی نیز از سبک زندگی ایشان الگو می‌گیرند.

وی با اشاره به سیره شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: توسل به حضرت فاطمه(س) در سختی‌ها و گره‌های زندگی همواره راهگشای مؤمنان بوده است.

خطیب جمعه محمدیه با اشاره به تمثیل حضرت زهرا(س) به شب قدر در روایات، نقش ایشان را در سرنوشت انسان‌ها تعیین‌کننده دانست و اظهار کرد: طهارت روحی و دستیابی به آرامش و طمأنینه حقیقی در پرتو پذیرش ولایت این بانوی بزرگوار محقق می‌شود.

مهدوی جامعیت و اعتبار را از ویژگی‌های مکتب فاطمی برشمرد و تأکید کرد: این مکتب به‌طور کامل با قرآن و دین الهی پیوند دارد و خشم و رضایت خداوند نیز بر مدار رضایت و غضب حضرت زهرا(س) قرار گرفته است. وی بر ضرورت معرفت‌آموزی و ابراز محبت به این بانوی بزرگوار در ایام فاطمیه تأکید کرد.

حضور مردم و مقاومت نیروهای مسلح، نقشه دشمن را ناکام گذاشت

امام‌جمعه محمدیه در خطبه دوم، ضمن توصیه نمازگزاران به تقوا و پرهیز از گناه، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، دانشجو و معلم را گرامی داشت و به برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در سراسر کشور و اجتماع جان‌فدایان در مرکز استان قزوین اشاره کرد.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: در این پیام، بر صف‌آرایی جبهه حق در برابر باطل و روشن شدن تکلیف ملت ایران در برابر آمریکا تأکید شده است.

مهدوی با بازخوانی سابقه خصومت آمریکا با ملت ایران گفت: دشمن در دهه‌های گذشته در مراحل مختلف با اراده ملت ایران روبه‌رو شده و امروز مقابله با آمریکا به نمادی از ایستادگی ملت تبدیل شده است.

تأکید بر تقویت توان دفاعی و انتقام خون شهدا

خطیب جمعه محمدیه با اشاره به تعبیر «جهاد ابتدایی» در بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: به این معنا، نباید منتظر بمانیم تا دشمن ضربه‌ای وارد کند و سپس پاسخ دهیم؛ بلکه با برخورداری از تجهیزات نظامی و موشکی پیشرفته، باید آمادگی پاسخ قاطع به دشمن را در هر نقطه‌ای که لازم باشد داشته باشیم.

وی با تأکید بر پیگیری انتقام خون شهدا اظهار کرد: انتقام خون امام شهیدمان، شهدای عزیز، حاج قاسم سلیمانی و فرماندهان نیروهای مسلح را خواهیم گرفت و از خون شهدا نخواهیم گذشت.

مهدوی همچنین با انتقاد از تصور امکان حل مشکلات از طریق سازش یا امتیازدهی به آمریکا تصریح کرد: مسئولان باید با پیروی از رهبر معظم انقلاب، حفظ انسجام ملی و خدمت صادقانه به مردم، برای رفع مشکلات کشور گام بردارند.

امام‌جمعه محمدیه در بخش پایانی خطبه‌های خود به مسائل این شهر اشاره کرد و گفت: محمدیه با توجه به جمعیت و ظرفیت‌های موجود، هنوز از استقلال اداری متناسب با شرایط خود برخوردار نیست و عملاً بخشی از یک شهر محسوب می‌شود.

وی شهرستان شدن محمدیه را نخستین گام برای حل ریشه‌ای مشکلات این منطقه دانست و افزود: مسئولان استانی و نمایندگان مجلس باید برای تحقق این مطالبه جدی مردم اقدام کنند.



