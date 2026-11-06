به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر با تأکید بر شکست جبهه باطل در برابر مقاومت اظهار کرد: هرگاه جبهه حق با توکل به خداوند از استقامت و فداکاری برخوردار باشد، جبهه باطل با تمام قدرت و امکانات خود توان ایستادگی در برابر آن را نخواهد داشت و سرانجام شکست می‌خورد.

وی افزود: استکبارستیزی ملت ایران و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در ۱۳ آبان، کارنامه سیاه هفت دهه جنایت آمریکا را بیش از پیش برای افکار عمومی جهان آشکار کرد و دشمن باید بداند هرگونه تعدی به ایران با پاسخ پشیمان‌کننده و هزینه‌های سنگین همراه خواهد بود.

امام جمعه ایرانشهر با تأکید بر ضرورت ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدات دشمن بیان کرد: راهبرد کشور باید به‌گونه‌ای باشد که دشمن برای هرگونه اقدام تجاوزکارانه هزینه سنگینی بپردازد.

بزمانی ادامه داد: پاسخ‌های نظام اسلامی باید فوری و مؤثر باشد تا دشمن اندیشه تجاوز به کشور را از سر بیرون کند و در این مسیر، حضور و مشارکت آگاهانه مردم همواره پشتیبان اصلی رزمندگان و مجاهدان است.

وی با بیان اینکه اختلاف ملت ایران با نظام استکباری ریشه‌ای و هویتی است، تصریح کرد: نظام سلطه به دنبال غارت ملت‌ها و حمایت از رژیم جعلی صهیونیستی است، در حالی که انقلاب اسلامی پرچمدار استقلال، آزادگی، مقاومت و مقابله با ظلم و سلطه‌گری در جهان به شمار می‌رود.