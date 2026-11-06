به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، جمعه شب گفت: ساعت ۱۹:۲۸ امشب جمعه ۱۵ آبان‌ماه، گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی و برخورد یک دستگاه خودروی شاهین با پژو پارس در کیلومتر ۱۰ محور چترود – کرمان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

وی افزود: در پی دریافت این گزارش، بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات چترود به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان تصریح کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل و ارزیابی صحنه تصادف، تعداد مصدومان و جان‌باختگان این حادثه را در مجموع ۹ نفر شامل هفت فوتی و ۲ مصدوم اعلام کردند.

فلاح، افزود: نیروهای هلال احمر عملیات رهاسازی پنج نفر از جان‌باختگان و یک نفر از مصدومان حادثه را انجام دادند.