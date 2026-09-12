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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

برخورد اتوبوس و مینی‌بوس در محور رفسنجان-سرچشمه ۳۵مصدوم و یک فوتی داشت

برخورد اتوبوس و مینی‌بوس در محور رفسنجان-سرچشمه ۳۵مصدوم و یک فوتی داشت

کرمان- رئیس مرکز اورژانس رفسنجان از جان باختن یک نفر و مصدوم شدن ۳۵ نفر دیگر در پی برخورد شدید یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه مینی‌بوس در محور رفسنجان به سرچشمه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن مرتضوی، گفت: صبح امروز شنبه ۲۱ شهریورماه در پی برخورد شدید یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه مینی‌بوس در محور رفسنجان به سرچشمه، یک نفر جان خود را از دست داد و ۳۵ تن دیگر مصدوم شدند که حال دو نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

وی افزود: حادثه برخورد دو دستگاه خودروی مسافربری در ساعت ۶:۱۶ صبح امروز شنبه به مرکز پیام اورژانس اعلام شد که بلافاصله تیم‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از اعلام این گزارش، هشت دستگاه آمبولانس اورژانس به همراه تیم‌های تخصصی و نیروهای هلال‌احمر جهت امدادرسانی به محل حادثه در محور رفسنجان به سرچشمه اعزام شدند.

مرتضوی، با بیان اینکه عملیات رهاسازی و امدادرسانی به‌موقع انجام شده است، گفت: مصدومان این حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط تیم‌های فوریت‌های پزشکی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس رفسنجان با اشاره به وخامت حال دو تن از مصدومان، خاطرنشان کرد: بررسی‌های دقیق‌تر در خصوص علت این حادثه توسط عوامل پلیس راه در حال انجام است و آمار نهایی و وضعیت مصدومان پس از تکمیل بررسی‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

کد مطلب 6944591

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