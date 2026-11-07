به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های اسکواش قهرمانی تیمی آسیا در اسلام‌آباد پاکستان با ثبت نتایج قابل توجه برای نمایندگان ایران همراه شد. جایی که تیم ملی بانوان کشورمان برای نخستین بار به مدال برنز این مسابقات دست یافت و تیم مردان نیز با پیروزی برابر ازبکستان در رده پنجم آسیا قرار گرفت.

در دیدار رده‌بندی تیم مردان ملی‌پوشان ایران با ترکیب محمد چنگانیان، سپهر اعتمادپور و مجتبی کفیلی برابر تیم ازبکستان به میدان رفتند و موفق شدند با نتیجه سه بر صفر حریف خود را شکست دهند تا رقابت‌های این دوره را با کسب جایگاه پنجم به پایان برسانند.

تیم ملی مردان ایران در این مسابقات با حضور سپهر اعتمادپور، محمد چنگانیان، سمیع‌الله قاصدآبادی و مجتبی کفیلی و با هدایت محسن غلام‌نژاد شرکت کرده بود.

مهم‌ترین اتفاق در جریان رقابت‌های قهرمانی آسیا برای اسکواش ایران در بخش بانوان رقم خورد جایی که تیم ملی زنان کشورمان با عملکردی موفق توانست برای نخستین بار در تاریخ حضور خود در رقابت‌های قهرمانی تیمی آسیا مدال برنز این رویداد را کسب کند.

تیم بانوان ایران با ترکیب فرشته اقتداری، نرگس سلطانی، باران محمدپور و نجمه بوشهری‌زاده و به سرمربیگری الهام رمضانی در این دوره از مسابقات حضور داشت.