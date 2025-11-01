واکنش تاجیکستان به تحریم ۳ بانک‌ خود از سوی اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، وزارت امور خارجه تاجیکستان امروز شنبه در واکنش به قرار گرفتن تعدادی از بانک‌های این کشور در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اعلام کرد که دوشنبه به تعهدات بین‌المللی خود پایبند است و آماده است تا با شرکای خود برای جلوگیری مشترک از خطرات این تحریم‌ها تعامل کند.

وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان در بیانیه‌ای در این ارتباط اعلام کرد: وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان عمیقاً نگران موضوع است و از قرار گرفتن برخی از بانک‌های این کشور در فهرست تحریم‌ها ابراز تاسف می‌کند.

بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه تاجیکستان در این خصوص اضافه می‌کند: دولت جمهوری تاجیکستان در حال بررسی اوضاع است و اقدامات لازم را برای به حداقل رساندن پیامدهای منفی این تحریم‌ها انجام می‌دهد.

به گزارش اینترفکس، در ماه اکتبر اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه ۳ بانک تاجیکستان، یعنی بانک شهر دوشنبه، بانک کامرس و اسپیتامن اعمال کرد.