تاکید تاجیکستان بر توسعه روابط با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری خاور، ریاست جمهوری تاجیکستان در بیانیه ای اعلام کرد: «امامعلی رحمان» رئیس‌جمهوری تاجیکستان در حاشیه نشست سران کشورهای عضو جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در منطقه آوازه ترکمنستان با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران گفت‌وگو کرد.

در بیانیه ریاست جمهوری تاجیکستان آمده است: رئیس کشور ما، امامعلی رحمان پیش از هر چیز از حضور رئیس‌جمهوری کشور دوست و برادر، ایران در این نشست به‌عنوان مهمان افتخاری استقبال کرد.

این بیانیه درباره مفاد دیدار امامعلی رحمان و پزشکیان افزود: در جریان این دیدار، شماری از مسائل مربوط به روابط دوجانبه و همکاری‌های چندجانبه دو کشور و راه‌های تقویت و گسترش بیشتر این روابط در آینده مورد بررسی قرار گرفت.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ به منظور شرکت و سخنرانی در نشست شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع به عنوان میهمان ویژه و همچنین حضور و سخنرانی در اجلاس زیست محیطی سران کشورهای ساحلی دریای خزر، وارد شهر «ترکمن‌باشی» ترکمنستان شد.

وی طی این ۲ روز با سران برخی از کشورهای حاضر دیدار و گفت‌وگو کرد.