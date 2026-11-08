به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تشریح آخرین وضعیت جسمانی جمشید قائم مقام نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی که در یک سانحه رانندگی دچار آسیب جسمانی شده است، گفت: قائم ‌مقام روز ۱۲ آبان در جریان مسیر خدمت‌رسانی و حضور در مجلس و به دلیل شرایط نامساعد جاده (لغزندگی)، دچار سانحه رانندگی و واژگونی خودرو شد.

وی با اشاره به اینکه قائم مقام پس از رسیدگی‌های اولیه، بلافاصله جهت ادامه درمان تخصصی به تهران منتقل شده است، عنوان کرد: خوشبختانه وضعیت عمومی این نماینده مجلس مساعد گزارش شده است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به پیگیری‌های مستمر رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس، خاطرنشان کرد: رئیس، اعضای هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت جسمانی قائم مقام هستند، امیدواریم با تکمیل فرایند درمان، این نماینده تلاشگر به محیط کار خود در مجلس، کمیسیون‌ها و حوزه انتخابیه برگردند.

گفتنی است، خودرو حامل جمشید قائم مقام روز ۱۲ آبان ماه در محور فیروزکوه به تهران و در مسیر عزیمت از گلستان به تهران به دلیل بارندگی و لغزندگی جاده پس از برخورد با گارد ریل واژگون شده و این نماینده به منظور گذراندن مراقبت‌های ‌پزشکی و انجام تست‌های لازم از جمله تصویربرداری از سر و گردن به بیمارستان منتقل شده است.