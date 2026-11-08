به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تلگراف انگلیس به نقل از یک کتاب جدید با عنوان ارتش جدید سایه ها گزارش داد که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه یک مخفیگاه سری نزدیک پاریس دارد که در مواقع لزوم مانند ورود معترضان به کاخ الیزه و به دست گرفتن کنترل آن، به این مخفیگاه فرار می کند.

بر اساس این گزارش، طرح مخفیگاه ماکرون در جریان اعتراضات جلیقه زردها در سال ۲۰۱۸ مطرح شد. همچنین در کتاب مذکور به شرایط احتمالی بعد از پیروزی ژان لوک ملانشون بنیانگذار حزب فرانسه تسلیم ‌ناپذیر اشاره شده به طوری که رئیس پلیس پاریس نشست هایی در خصوص احتمال وقوع درگیری ها برگزار کرده است.

در حال حاضر اعتراضات در فرانسه از مدت ها قبل شعله ور شده و ادامه دارد. این اعتراضات که هسته اصلی آن را دانشجویان تشکیل می دهند علیه اوضاع آموزشی، معیشتی و سیاست های دولت به راه افتاده است.