به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی بازآفرینی پایدار شهری با عنوان «از چالش‌های امروز تا شهرهای فردا» با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان حوزه مدیریت شهری صبح یکشنبه در دانشگاه تبریز برگزار شد؛ رویدادی که ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی برای حل مسائل شهری و حرکت به سمت توسعه پایدار را مورد توجه قرار داد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز در این همایش، بازآفرینی شهری را موضوعی فراتر از تغییرات فیزیکی و نوسازی ساختمان‌ها دانست و بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف آن تأکید کرد.

اصغر عسگری با اشاره به ارتباط بازآفرینی شهری با حوزه‌هایی همچون انرژی، فرهنگ، جامعه‌شناسی و مدیریت مصرف انرژی، اظهار کرد: پیچیدگی مسائل شهری به‌گونه‌ای است که یک دستگاه یا سازمان به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها و چالش‌های این حوزه باشد.

وی با تأکید بر ضرورت حضور مؤثر دانشگاه‌ها در متن جامعه، پاسخگویی به نیازهای عمومی از طریق پژوهش‌های علمی و راهکارهای عملی را از اولویت‌های مراکز دانشگاهی برشمرد.

عسگری با اشاره به رویکرد دانشگاه تبریز در زمینه حل مسائل جامعه، گفت: این دانشگاه تلاش می‌کند با شناسایی نیازها و تعریف شاخص‌های جدید، در کنار شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات و چالش‌های شهری نقش‌آفرینی کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز همچنین از آمادگی این دانشگاه برای مشارکت در مسیر دستیابی به شهرهای هوشمند خبر داد و افزود: تولید دانش مسئله‌محور، ارائه داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز برای پایش تحولات شهری، توسعه فناوری و ارائه راهکارهای کاربردی از جمله ظرفیت‌هایی است که دانشگاه می‌تواند در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.

وی تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند و ایجاد زمینه همکاری و میانجیگری میان شهرداری‌ها و سایر نهادها را از دیگر زمینه‌های مشارکت دانشگاه در فرآیند بازآفرینی شهری عنوان کرد.

ارسال ۱۱۶ مقاله به دبیرخانه همایش

دبیر علمی همایش ملی بازآفرینی پایدار شهری نیز هدف اصلی این رویداد را تقویت ارتباط میان دانشگاه و نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی جامعه عنوان کرد و گفت: تعامل دوسویه مراکز علمی و دستگاه‌های مدیریتی می‌تواند زمینه شناسایی و رفع مسائل و مشکلات مردم را فراهم کند.

رسول قربانی با اشاره به اینکه فراهم کردن فضای گفت‌وگوی تخصصی میان استادان، پژوهشگران، نخبگان علمی و دانشجویان از دیگر اهداف این همایش است، اظهار کرد: در این دوره برای نخستین بار در کشور، اعضای کمیته علمی از میان استادان دانشگاه‌های مختلف کشور و آذربایجان‌شرقی انتخاب شده‌اند.

وی از دریافت ۱۱۶ مقاله از پژوهشگران سراسر کشور خبر داد و افزود: از مجموع آثار ارسال‌شده، ۸۰ مقاله وارد فرآیند داوری شد و ۳۶ مقاله نیز در این مرحله پذیرفته نشد.

قربانی با اشاره به سهم دانشگاه‌های آذربایجان‌شرقی در آثار پذیرفته‌شده بیان کرد: ۶۰ مقاله از دانشگاه‌های استان در این همایش پذیرش شده است و نیمی از مقالات پذیرفته‌شده به پژوهشگران آذربایجان‌شرقی و نیم دیگر به محققان سایر استان‌ها تعلق دارد.

همایش ملی بازآفرینی پایدار شهری با محور «از چالش‌های امروز تا شهرهای فردا» در دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز برگزار شد.

این رویداد یک‌روزه شامل سه پنل تخصصی بازآفرینی شهری، گرامیداشت روز جهانی شهرسازی و کارگاه بازآفرینی پایدار شهری بود و برنامه‌های آن تا عصر ادامه خواهد داشت.