آموزش و پژوهش باید به مطالبه عمومی جامعه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی عصر سه شنبه، در همایش ملی کلاسهای چندپایه با ابراز خرسندی از حضور در جمع پژوهشگران و فعالان حوزه تعلیم و تربیت اظهار کرد: شیوه زندگی امروز با گذشته تفاوتهای اساسی دارد و نسل جدید با دسترسی گسترده به منابع اطلاعاتی، قدرت مقایسه و طرح پرسشهای بنیادین را دارد؛ بنابراین هماهنگی و پاسخگویی مسئولان یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با بیان اینکه «سوال، مبنای پژوهش است» افزود: جامعه امروز طالب حق و حقیقت است و آموزش و پژوهش باید بهعنوان یک مطالبه عمومی به رسمیت شناخته شود. اگر این مطالبه در جامعه شکل بگیرد، بسیاری از چالشها و مسائل اجتماعی قابل حل خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه در ادامه بر اهمیت مهارتآموزی بهویژه مهارت شنیدن تأکید کرد و گفت: شنیدن دغدغههای مردم، زمینهساز فهم متقابل و گفتوگوی مؤثر است و میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی کمک کند. این فرهنگ باید از مدرسه آغاز شود و در نظام آموزشی نهادینه شود.
بالایی مدرسه را بستر ترویج مهربانی، ارتباط صحیح و پرورش مهارتهای اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: آموزش مهارتهایی مانند گفتوگو، همدلی و دوست داشتن، مسیر پیشرفت پایدار جامعه را هموار میکند.
در ادامه این همایش، عظیم عظیمی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان کرمانشاه با تبریک هفته پژوهش، پژوهش را زیربنای تربیت دانشآموزان خلاق و دارای تفکر انتقادی دانست. همچنین مرزبان ادیبمنش دبیر علمی همایش از ارسال ۳۵۰ مقاله به دبیرخانه خبر داد و گفت: ۲۴۰ مقاله پذیرفته شده که ۱۹۰ مقاله بهصورت پوستر و ۶۴ مقاله بهصورت سخنرانی ارائه میشود.
در بخش پایانی، رضا یارویسی بهعنوان سخنران ویژه، به بررسی ابعاد پژوهش در کلاسهای چندپایه پرداخت و تعدادی از مقالات علمی مرتبط با چالشها، راهکارها و نقش هوش مصنوعی در این کلاسها برای حاضران ارائه شد.
