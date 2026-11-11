به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا احمدی عصر چهارشنبه در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره رسانه‌ای پژوهشی «تبریز ما» با اشاره به جایگاه پژوهشگران و اصحاب رسانه در شناسایی و پیگیری مسائل شهری اظهار کرد: خبرنگاران و پژوهشگرانی که با مسئولیت‌پذیری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و نگاه منصفانه به مسائل و چالش‌های شهری می‌پردازند، نقش مهمی در اصلاح روندهای مدیریتی و ارتقای کیفیت اداره شهر دارند.

وی با بیان اینکه خبرنگاری پژوهش‌محور نباید به انعکاس اخبار روزمره محدود شود، افزود: خبرنگار پژوهشگر باید فراتر از انتشار رویدادها، به ریشه‌یابی مشکلات، بررسی علل شکل‌گیری مسائل و شناسایی پیامدهای تصمیمات شهری بپردازد و با طرح پرسش‌های مستند و اساسی، زمینه اصلاح تصمیمات و افزایش پاسخگویی دستگاه‌های مسئول را فراهم کند.

احمدی تأکید کرد: رسانه‌های مسئولیت‌شناس باید واقعیت‌های جامعه، نیازهای شهروندان و مطالبات بحق آنان را منعکس کنند و با نگاهی کارشناسی، مسائل شهری را در معرض بررسی و ارزیابی قرار دهند.

ضرورت حکمرانی شهری مبتنی بر دانش و پژوهش

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی این کلان‌شهر بیان کرد: تبریز با برخورداری از هویت تاریخی، فرهنگ اصیل، سرمایه اجتماعی و گستردگی مطالبات شهروندی، برای اداره مطلوب به نظام مدیریت و حکمرانی مبتنی بر دانش و پژوهش نیاز دارد.

وی شناخت صحیح مسائل شهری را نخستین گام برای حل مشکلات دانست و گفت: بررسی چالش‌های شهر باید بدون پیش‌داوری، تعصب و پیچیده‌سازی‌های غیرضروری انجام شود تا ابعاد واقعی مشکلات مشخص شود.

احمدی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت شهری خاطرنشان کرد: نمی‌توان بدون پذیرش خطاهای گذشته، مطالعه دقیق مسائل و استفاده از دیدگاه‌های تخصصی، برای مشکلات شهری راهکار مؤثر ارائه کرد. تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت شهری زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود که بر پایه شناخت واقعیت‌ها و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی باشد.

مرکز پژوهش‌های شورا؛ پیوند مدیریت شهری با دانشگاه‌ها

وی در ادامه به نقش مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر تبریز در تقویت ارتباط مدیریت شهری با جامعه علمی اشاره کرد و گفت: این مرکز با ارتباط مستمر با دانشگاه‌ها، استادان، نخبگان و پژوهشگران تلاش کرده است ظرفیت علمی شهر را در خدمت شناسایی و حل مسائل شهری قرار دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با استادان دانشگاه و صاحب‌نظران را از جمله اقدامات این مرکز برای توسعه مطالعات کاربردی عنوان کرد و افزود: موضوعات مختلفی از جمله مسائل اجتماعی، افکارسنجی شهروندان، چالش‌های مدیریتی و بررسی راهکارهای علمی و اجرایی در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است.

احمدی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی تبریز اظهار کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها، توان علمی موجود در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شهر، در صورت همراهی مدیریت شهری و استفاده هدفمند از توان پژوهشگران، می‌تواند در بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شهری نقش مؤثری داشته باشد.

ضرورت تبدیل پژوهش‌ها به راهکارهای اجرایی

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت ارتباط میان رسانه‌ها و نخبگان علمی را برای شکل‌گیری مطالبه‌گری آگاهانه ضروری دانست و بر استمرار نشست‌های مشترک میان استادان دانشگاه، پژوهشگران و مدیران شهری تأکید کرد.

وی کاربردی‌سازی نتایج مطالعات را از الزامات توسعه پژوهش در مدیریت شهری برشمرد و گفت: دستاوردهای علمی و پژوهشی نباید صرفاً در قالب گزارش و مطالعات نظری باقی بمانند، بلکه باید به‌گونه‌ای تنظیم و ارائه شوند که امکان استفاده از آنها در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌های اجرایی شهر وجود داشته باشد.

احمدی همچنین شفافیت و پاسخگویی را از الزامات ارتقای کیفیت مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید در معرض پرسشگری و ارزیابی منصفانه نخبگان و اصحاب رسانه قرار گیرند تا زمینه شناسایی کاستی‌ها و بهبود شرایط زندگی شهروندان فراهم شود.

وی در پایان با قدردانی از حضور استادان، پژوهشگران، خبرنگاران و مدیران شهری در پنجمین جشنواره رسانه‌ای پژوهشی «تبریز ما» ابراز امیدواری کرد که استمرار چنین رویدادهایی به تقویت پیوند میان پژوهش و رسانه منجر شود و نتایج مطالعات علمی به شکل عملیاتی در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد تا زمینه اداره شهری پویا، شفاف، پاسخگو و عادلانه فراهم شود.