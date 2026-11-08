به گزارش‌خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر یکشنبه در درس خارج فقه اظهار کرد: ضرورت شناخت نعمت‌های الهی، استغفار، تبعیت از پیامبر اکرم(ص)، پایبندی به مسیر حق و تقویت وحدت و همبستگی در جامعه اسلامی، مورد تأکید است.

وی با اشاره به جایگاه بلند و معارف ارزشمند خطبه قاصعه افزود: این خطبه از سخنان پربرکت و نورانی امیرالمؤمنین(ع) است که باید فراز به فراز مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه هر بخش آن ظرفیت طرح مباحث عمیق علمی، اعتقادی و اخلاقی را دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: امیرالمؤمنین(ع) پس از تبیین عظمت الهی، به حمد و سپاس پروردگار می‌پردازد و همه نعمت‌های مادی و معنوی، از جمله پیامبر اکرم(ص)، اهل‌بیت(ع)، قرآن کریم، امام راحل و شهدا را از الطاف الهی برمی‌شمارد.

وی ادامه داد: نعمت‌های خداوند قابل شمارش نیستند و انسان باید در برابر این مواهب الهی شکرگزار باشد و همواره حمد و ثنای پروردگار را به جای آورد.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: تعالی واقعی زمانی محقق می‌شود که قلب انسان به نور توحید و معرفت الهی روشن شود و در مسیر حق و حقیقت گام بردارد.

وی گفت: گاهی انسان سال‌ها برای انجام کارهای خیر تلاش می‌کند، اما یک خطا و آلودگی اخلاقی می‌تواند آثار ارزشمند این تلاش‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین باید مراقب باشیم اعمال نیک خود را با گناه و رفتارهای نادرست تباه نکنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، استغفار و طلب آمرزش را از ضرورت‌های همیشگی زندگی انسان دانست و افزود: انسان ممکن است بر اثر غفلت، سهل‌انگاری و کوتاهی مرتکب خطا شود و ازاین‌رو باید همواره از درگاه خداوند طلب بخشش و اصلاح امور داشته باشد.

وی تاکید کرد: وجود مقدس پیامبر اسلام(ص)، قرآن کریم و سیره نورانی آن حضرت از بزرگ‌ترین نشانه‌های هدایت الهی هستند و پیامبر اکرم(ص) بشریت را از تاریکی جهل و ضلالت به سوی نور ایمان، معرفت و حقیقت هدایت کرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی گفت: پیروی از فرمان الهی و سیره پیامبر اسلام(ص)، انسان را به سعادت و پاداش بزرگ می‌رساند، درحالی‌که نافرمانی از خدا و رسول، خسارتی آشکار به دنبال دارد.

ضرورت جهاد علمی در برابر هجمه‌های فکری و رسانه‌ای دشمن

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزیبا اشاره به گستردگی هجمه‌های فکری، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمنان تأکید کرد: علما، اندیشمندان، صاحب‌نظران، نویسندگان و گویندگان باید با شناخت دقیق معارف اسلامی و بهره‌گیری از قرآن کریم، روایات و نهج‌البلاغه، برای پاسخگویی به شبهات و نیازهای فکری جامعه آمادگی لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به تلاش‌های علمی مرحوم آیت‌الله نورالدین عراقی در دفاع از معارف دینی گفت: این عالم برجسته حدود یک قرن پیش، با وجود محدودیت‌های فراوان و امکانات اندک، در برابر تهاجم‌های فکری و تبلیغاتی مخالفان اسلام ایستادگی کرد و با تألیف آثار قرآنی و علمی، نقش مؤثری در تبیین و دفاع از آموزه‌های اسلامی داشت.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: امروز با گسترش فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی، دامنه و حجم هجمه‌های فکری و تبلیغاتی به مراتب افزایش یافته و همین مسئله مسئولیت عالمان، فرهیختگان و فعالان عرصه فرهنگ و اندیشه را در تبیین معارف دینی و دفاع مستدل از اسلام و قرآن سنگین‌تر کرده است.

وی افزود: ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و معرفتی حوزه‌های علمیه و مراکز فکری برای تقویت بنیان‌های اعتقادی جامعه، مورد تأکید است و اهتمام بیشتر اندیشمندان به پاسخگویی مستند و منطقی به شبهات و صیانت از باورهای دینی را می طلبد.