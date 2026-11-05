به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در درس تفسیر قرآن کریم با قدردانی از حضور پرشور مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و جوانان در مراسم ۱۳ آبان، اظهار کرد: هوشیاری، وحدت و آمادگی ملی از الزامات عبور موفق از مراحل پیش‌رو است و باید با توکل بر خداوند و حفظ انسجام، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را دنبال کرد.

وی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و ناکامی محاسبات آنها افزود: قدرت‌های بزرگ با وجود برخورداری از امکانات و تجهیزات گسترده، در برابر اراده ملت‌های مقاوم با محدودیت و ناکامی مواجه می‌شوند و قدرت مادی به‌تنهایی تضمین‌کننده پیروزی نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی جهاد علمی، مهارتی و فناورانه را از اولویت‌های اساسی کشور دانست و تصریح کرد: طلاب، دانشجویان، دانشمندان و متخصصان باید با جدیت در مسیر ارتقای دانش و فناوری حرکت کنند و مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه نیز برای تربیت نیروهای متخصص و پیشگام در رشته‌های حساس علمی و فنی تلاش بیشتری داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح علمی و معرفتی حوزه‌های علمیه گفت: در کنار تفسیر قرآن، حدیث و علوم دینی، آشنایی با دانش روز و توسعه توانمندی‌های علمی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی با بیان اینکه فعالیت اقتصادی و تولید نباید حتی در شرایط جنگ و درگیری متوقف شود، تاکید کرد: تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی باید به فرصتی برای تقویت توان داخلی، کاهش وابستگی به واردات و توسعه تولید تبدیل شوند.

وی افزود: منابع کشور باید در مسیر تأمین کالاهای ضروری مردم از جمله غذا و آب به کار گرفته شود و از واردات غیرضروری و هزینه‌های مصرفی پرهیز شود.

آیت دری نجف‌آبادی با تبیین پیام سوره مبارکه فیل، این سوره را نمادی از قدرت الهی در برابر قدرت‌های متکبر و متجاوز دانست و گفت: سرگذشت اصحاب فیل نشان می‌دهد که قدرت ظاهری و غرور مستکبران نمی‌تواند آنان را از سرانجام ظلم و تجاوز نجات دهد.

وی افزود: همان‌گونه که نقشه اصحاب فیل برای تعرض به خانه خدا با شکست مواجه شد، قدرت‌های متجاوز امروز نیز با وجود تجهیزات و ادعاهای گسترده، در برابر اراده ملت‌های مقاوم و قدرت الهی ناکام خواهند ماند.