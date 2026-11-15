به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی در اراک اظهار کرد: با توجه به ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزشی حوزه‌های علمیه، ساماندهی مدارس، استفاده هدفمند از امکانات موجود و اتخاذ تصمیمات اصولی برای توسعه فعالیت‌های حوزوی مورد تأکید است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مدرسه علمیه خمین افزود: این مجموعه از فضای فیزیکی قابل توجهی برخوردار است و در گذشته تعداد زیادی از طلاب در آن تحصیل می‌کردند، اما طی سال‌های گذشته تغییراتی در بخش‌های مختلف آن ایجاد شده که بررسی و ساماندهی وضعیت ساختمان و فضاهای آموزشی را ضروری می‌کند.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: برای احیای این مجموعه باید بازسازی و بهسازی ساختمان موجود در کنار گزینه احداث بنای جدید، به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی شود تا تصمیم نهایی بر اساس ملاحظات فنی و اقتصادی اتخاذ شود و منابع مالی حوزه‌های علمیه در مسیر درست و اثربخش هزینه شود.

وی با اشاره به هزینه‌های قابل توجه پیش‌بینی‌شده برای بازسازی مدرسه و تکمیل امکانات جانبی آن از جمله مهمان‌سرا ادامه داد: پیش از اختصاص اعتبارات سنگین باید میزان توجیه اقتصادی بازسازی ساختمان فعلی مشخص شود و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که استفاده از ظرفیت زمین و فضاهای پیرامونی برای احداث مجموعه‌ای جدید، مناسب‌ است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: ظرفیت زمین‌ها و املاک موجود باید به‌گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرد که ضمن تأمین نیازهای آموزشی و حوزوی، امکان بهره‌برداری چندمنظوره و ایجاد منابع پایدار برای پشتیبانی از فعالیت‌های حوزه نیز فراهم شود.

وی افزود: احیای مدارس علمیه صرفاً به بازسازی ساختمان‌ها محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند تدبیر، اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی اصولی و اتخاذ تصمیماتی است که بتواند در بلندمدت زمینه تقویت زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای فعالیت‌های حوزوی را فراهم کند.