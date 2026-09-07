به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر دوشنبه در درس خارج فقه اظهار کرد: تربیت انسان از کودکی آغاز می‌شود و در سیره پیامبر(ص)، هدایت و رشد انسان از همان سال‌های نخست مورد توجه بوده است.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) برای تحقق وعده الهی در هدایت بشریت، رهایی انسان از جهل و گمراهی و برپایی عدالت مبعوث شد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: در بیانات امیرالمؤمنین(ع)، تربیت و هدایت ویژه پیامبر(ص) از دوران کودکی مورد تأکید قرار گرفته و آن حضرت مأمور تحقق وعده‌های الهی و هدایت انسان به سوی کمال بود.

وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) آخرین حلقه سلسله نبوت است و با بعثت ایشان، بنای نبوت که به دست پیامبران الهی شکل گرفته بود، به کمال رسید.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: نبوت مسیر تدریجی تکامل بشریت بود که با بعثت پیامبر اکرم(ص) به کمال رسید و معارف قرآن و اهل‌بیت(ع)، قله‌های معرفت و تربیت الهی را پیش روی انسان قرار داده است.

وی با اشاره به دعای عرفه امام حسین(ع) افزود: این دعا جلوه‌ای از اوج معرفت و ارتباط با خدا و بیانگر افق بلند مکتب اهل‌بیت(ع) در تعالی انسان است.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: مکتب پیامبر اکرم(ص) دانشگاهی عظیم برای تربیت انسان‌های برتر است و شخصیت‌هایی همچون ائمه اطهار(ع)، امام خمینی(ره)، شهیدان و عالمان بزرگی چون علامه طباطبایی از این مکتب بهره گرفته‌اند و نهج‌البلاغه نیز گنجینه‌ای ارزشمند از معارف توحیدی، اخلاقی و انسانی است.

وی گفت: مکتب پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) عالی‌ترین مسیر تربیت و تکامل انسان است و با ارائه قله‌های معرفت، اخلاق، عدالت و قرب الهی، همواره ظرفیت رشد و تعالی بشریت را دارد.