به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی پیش از ظهر دوشنبه در درس خارج فقه اظهار کرد: تربیت انسان از کودکی آغاز میشود و در سیره پیامبر(ص)، هدایت و رشد انسان از همان سالهای نخست مورد توجه بوده است.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) برای تحقق وعده الهی در هدایت بشریت، رهایی انسان از جهل و گمراهی و برپایی عدالت مبعوث شد.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: در بیانات امیرالمؤمنین(ع)، تربیت و هدایت ویژه پیامبر(ص) از دوران کودکی مورد تأکید قرار گرفته و آن حضرت مأمور تحقق وعدههای الهی و هدایت انسان به سوی کمال بود.
وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) آخرین حلقه سلسله نبوت است و با بعثت ایشان، بنای نبوت که به دست پیامبران الهی شکل گرفته بود، به کمال رسید.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: نبوت مسیر تدریجی تکامل بشریت بود که با بعثت پیامبر اکرم(ص) به کمال رسید و معارف قرآن و اهلبیت(ع)، قلههای معرفت و تربیت الهی را پیش روی انسان قرار داده است.
وی با اشاره به دعای عرفه امام حسین(ع) افزود: این دعا جلوهای از اوج معرفت و ارتباط با خدا و بیانگر افق بلند مکتب اهلبیت(ع) در تعالی انسان است.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: مکتب پیامبر اکرم(ص) دانشگاهی عظیم برای تربیت انسانهای برتر است و شخصیتهایی همچون ائمه اطهار(ع)، امام خمینی(ره)، شهیدان و عالمان بزرگی چون علامه طباطبایی از این مکتب بهره گرفتهاند و نهجالبلاغه نیز گنجینهای ارزشمند از معارف توحیدی، اخلاقی و انسانی است.
وی گفت: مکتب پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) عالیترین مسیر تربیت و تکامل انسان است و با ارائه قلههای معرفت، اخلاق، عدالت و قرب الهی، همواره ظرفیت رشد و تعالی بشریت را دارد.
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