به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، مجتبی دستمالچیان، اظهار کرد: بقای صنایع به استفاده از فناوری‌های روز وابسته است و واحدهای تولیدی برای حفظ قدرت رقابت خود ناگزیر به بهره‌گیری از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی هستند.

وی افزود: برخلاف برخی تصورات، ارتباط میان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با صنعت وجود دارد، اما مسئله اصلی شناخت نیازهای واقعی بنگاه‌های اقتصادی و ارائه راهکارهایی است که به افزایش درآمد، سودآوری و کاهش هزینه‌ها منجر شود.

دستمالچیان تصریح کرد: برای مدیران اقتصادی، نتیجه و بازدهی یک طرح اهمیت دارد و اگر راهکاری بتواند سودآوری کارخانه را افزایش دهد، بدون توجه به جایگاه دانشگاهی ارائه‌دهنده، مورد استقبال قرار می‌گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به شتاب تحولات هوش مصنوعی گفت: واحدهایی که از این فناوری عقب بمانند، در آینده نزدیک توان رقابت خود را از دست می‌دهند و ممکن است از بازار حذف شوند.

وی با انتقاد از رویکردهای صرفاً نظری در این حوزه خاطرنشان کرد: برگزاری صدها همایش و نشست درباره هوش مصنوعی، بدون ارائه خروجی عملیاتی و کاربردی، دردی از صنعت دوا نمی‌کند؛ بلکه باید مدل‌های اقتصادی مشخصی طراحی شود تا مدیران برای به‌کارگیری این فناوری در خطوط تولید و نظام مدیریتی خود انگیزه داشته باشند.