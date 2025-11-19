به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد راهبری هوش مصنوعی استان با اشاره به اهمیت نقش فناوری‌های نوین در پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشور، خاطرنشان کرد: توسعه هوش مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقا بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع و معادن است.

بابایی با تقدیر از تلاش‌های مجموعه‌های دانش‌بنیان استان، از معاونت هماهنگی امور اقتصادی و معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خواست تا سازوکارهای لازم برای توسعه برنامه‌های هوش مصنوعی در سطح استان را فراهم کنند.

وی افزود: یزد با برخورداری از نیروهای انسانی متخصص و توان علمی بالا، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های هوش مصنوعی کشور را دارد.

استاندار یزد بر ضرورت آموزش و ترویج دانش هوش مصنوعی در میان فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: آموزش‌های هدفمند و تخصصی باید در اولویت سازمان فنی و حرفه‌ای و اتاق بازرگانی استان قرار گیرد تا بتوان از این فناوری در مسیر افزایش بهره‌وری استفاده کرد.

بابایی محوریت کمیته‌های تأمین مالی و توسعه تقاضا را بر عهده معاونت اقتصادی استانداری، و مسئولیت کمیته‌های آموزش، زیرساخت و ترویج را بر دوش معاونت توسعه مدیریت و منابع دانست.

وی در پایان ضمن تأکید بر برگزاری منظم جلسات ستاد راهبری هوش مصنوعی استان، بیان کرد: حرکت به‌سوی اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی، مسیر آینده کشور است و یزد می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق، پیشگام این جریان ملی باشد.

در این نشست کمیته حکمرانی هوش مصنوعی نیز به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان واگذار شد.