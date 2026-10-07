اشتغال ۱۹۰ هزار نفری در صنعت، معدن و تجارت یزد حاصل تلاش جمعی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم صادقیان شب چهارشنبه در مراسم سی‌امین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان یزد اظهار کرد: پشت عدد ۱۹۰ هزار نفر اشتغال در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، تلاش‌ها و همراهی مجموعه‌های مختلفی قرار دارد و تحقق این رقم حاصل کار یک دستگاه به‌تنهایی نیست.

وی افزود: از این میزان اشتغال، حدود ۱۲۰ هزار نفر در بخش صنعت، حدود ۲۰ هزار نفر در حوزه معدن و ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر نیز در بخش تجارت فعالیت دارند.

صادقیان با قدردانی از مجموعه دادگستری و دادستانی استان، استاندار یزد و مدیران دستگاه‌های اجرایی، گفت: در بسیاری از مسائل، همراهی و حضور به‌موقع دستگاه‌ها برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و معدنی مؤثر بوده است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز در این مسیر همکاری و حمایت قابل توجهی داشته‌اند و در شرایط دشوار اقتصادی، این همراهی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به برخی شرایط پیش‌آمده برای واحدهای تولیدی و معدنی، بیان کرد: در مواردی که مشکلی برای یک مجموعه ایجاد شده، دستگاه‌های مختلف اجرایی و بخش خصوصی برای کمک و حل مسئله در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: حفظ اشتغال موجود نیازمند همکاری همه مجموعه‌هاست و باید از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، قضایی و بخش خصوصی برای پشتیبانی از تولید و فعالیت واحدهای اقتصادی استفاده کرد.

در ادامه این مراسم، مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد نیز از حمایت‌های قرض‌الحسنه از بخش تولید تقدیر کرد و خواستار افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه شد.

دستمالچیان با اشاره به شرایط دشوار فعالیت واحدهای تولیدی اظهار کرد: صنعتگران در شرایطی که با مشکلات انرژی، قطعی برق و رکود مواجه هستند همچنان پای کار تولید ایستاده‌اند و ادامه این مسیر نیازمند حمایت و همراهی بیشتر است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی افزود: بخش خصوصی ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان از آنها برای کمک به حل مشکلات تولید، از جمله مسائل مرتبط با آب و انرژی، استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی یزد بر ضرورت تقویت حمایت‌های تسهیلاتی از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی تأکید کرد.

در این مراسم، ۴۵ واحد در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی استان یزد به‌عنوان واحدهای نمونه معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.