به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در گزارشی درباره اوضاع نابسامان غزه به دنبال بارش های سنگین، آورده است: بارانی که با اولین سامانه کم فشار زمستان امسال بر نوار غزه بارید، برای هزاران خانواده آواره، تنها یک طوفان گذرا نبود، بلکه ظرف چند ساعت به یک فاجعه جدید تبدیل شد، پس از آنکه آب چادرهای فرسوده را درنوردید، تشک‌ها، پتوها و لباس‌ها را غرق در آب کرد و اردوگاه‌های آوارگان را به گودال‌هایی از آب و گل تبدیل کرد و کودکان، زنان و سالمندان را بدون سرپناهی برای محافظت از خود رها کرد.

در اردوگاه‌های آوارگان پراکنده در سراسر نوار غزه، خانواده‌های فلسطینی با صحنه سرازیر شدن آب به داخل چادرهایشان از خواب بیدار شدند. برخی از آوارگان با ابزارهای ابتدایی مشغول تلاش ناامیدانه برای تخلیه آب بودند، در حالی که برخی دیگر پس از اینکه محل خوابشان به فضاهایی غرق در آب تبدیل شده بود، فرزندان خود را حمل می‌کردند و هر آنچه از وسایلشان را که می‌توانستند نجات دهند، بیرون می‌آوردند.

رنج کودکان در این شرایط دوچندان می‌شود، زیرا اثرات باران تنها به خیس شدن لباس‌ها و پتوهایشان محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به کمبود لباس‌های زمستانی، وسایل گرمایشی و مایحتاج اولیه که اشغالگران اسرائیلی از ورود آنها به این منطقه جلوگیری می‌کنند، آنها را از داشتن مکانی امن و خشک برای خواب محروم می‌کند.

با تجمع آب در داخل اردوگاه‌ها و پناهگاه‌ها، آوارگان سعی کردند با استفاده از روش‌های ابتدایی، از طریق ظروف، ابزار دستی و ریختن شن در جلوی ورودی چادرها، آن را تخلیه کنند تا از نفوذ آب به داخل آنها جلوگیری شود، اما این تلاش‌ها در مواجهه با بارندگی شدید و وسعت زیاد مناطق آسیب‌دیده کافی نبود.

در مواجهه با خسارات گسترده، نیروهای دفاع مدنی و شهرداری به دلیل کمبود سوخت و خسارت به تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای تخلیه آب، پاکسازی جاده‌ها و جمع‌آوری آوار، با مشکلات قابل توجهی در مقابله با پیامدهای طوفان روبرو هستند.

این فاجعه فقط خسارات ناشی از موج باران گذرا نیست، بلکه نشان‌دهنده شکنندگی شرایط زندگی آوارگان به دلیل سال‌ها جنگ خانمانسوز جاری توسط اسرائیل، در بحبوحه تخریب خانه‌ها، آسیب به زیرساخت‌ها و کمبود کمک‌های بشردوستانه است.

با فرا رسیدن زمستان، به نظر می‌رسد نیازها فراتر از تعمیر چادرهای آسیب‌دیده است، زیرا این امر مستلزم مداخله فوری بین‌المللی برای تأمین واحدهای سرپناه بادوام‌تر، گرمایش ایمن و احیای شبکه‌های فاضلاب و زهکشی آب باران است.

در حالی که بخش محاصره‌شده درخواست‌های خود را از سازمان‌های بین‌المللی، جامعه بین‌المللی و کل جهان برای مداخله فوری تجدید می‌کند، هزاران کودک، زن و سالمند همچنان با زمستانی سخت روبرو هستند و سرپناهی جز چادرهای ویران‌شده که آنها را از سرما و باران محافظت نمی‌کند، زمین‌های غرق در آب، و نگرانی مداوم از اینکه روزهای آینده موج‌های جدیدی از سرما و باران را به همراه خواهد داشت، رنج آنها را افزایش می‌دهد و زندگی آنها را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌دهد، ندارند.

الجزیره در پایان گزارش خود آورده است: جنگ اسرائیل هرگونه رنجی را برای ساکنان نوار غزه، از بمباران و ویرانی گرفته تا آوارگی اجباری و بی‌خانمانی، و البته گرسنگی، تشنگی و کمبود غذا و دارو به همراه داشته است. در حالی که آوارگان فکر می‌کردند چادرهایی که در آنها پس از دست دادن خانه‌هایشان پناه گرفته‌اند، اندکی آنها را در امان نگه خواهد داشت؛ اما زمستان از راه رسید و درد جدیدی به مصائب آنها افزود.