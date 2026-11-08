https://mehrnews.com/x3dymL ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶ کد مطلب 7004537 استانها گلستان استانها گلستان ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶ آغاز بارش ها در گنبدکاووس گنبد- پس از هشدارهای هواشناسی بارشهای های شدید در گنبد آغاز شد. دریافت 6 MB کد مطلب 7004537 کپی شد مطالب مرتبط گرفتار شدن وانت در سیلاب ابراهیم آباد اراک بارش باران معابر گرگان را دچار آبگرفتگی کرد بدرقه شهید زیر باران در بابلسر ثبت بیشترین بارش استان ایلام در «ایوان» و «چوار» پیش بینی بارش برف در خراسان رضوی سرمای شدید و چادرهای سیلزده؛فاجعهای که هر زمستان در غزه تکرار میشود کومله زیر باران پاییزی؛ قاب تماشایی طبیعت لنگرود برچسبها گلستان گنبدکاووس بارش باران
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