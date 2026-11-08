https://mehrnews.com/x3dymx ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹ کد مطلب 7004526 استانها گلستان استانها گلستان ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹ بارش باران معابر گرگان را دچار آبگرفتگی کرد گرگان- بارش باران در گرگان موجب آبگرفتگی و تجمع آب در برخی معابر شهری شده است. دریافت 6 MB کد مطلب 7004526 کپی شد مطالب مرتبط بدرقه شهید زیر باران در بابلسر ثبت بیشترین بارش استان ایلام در «ایوان» و «چوار» آغاز بارش ها در گنبدکاووس پیش بینی بارش برف در خراسان رضوی سرمای شدید و چادرهای سیلزده؛فاجعهای که هر زمستان در غزه تکرار میشود آمادهباش کامل شهرداری رودبار برای مقابله با آبگرفتگی معابر برچسبها گلستان گرگان آبگرفتگی معابر
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